Vrednost bitkoina danas je u 15.15 časova na najvećoj svetskoj berzi kriptovaluta Binance pala za 1,26 odsto, na 89.503,69 evra, pokazuju podaci sa tržišta.

Ukupan obim trgovine bitkoinima u protekla 24 sata iznosi 96,77 milijardi evra, što je značajno više u odnosu na jučerašnji dan.

Prema najnovijim pokazateljima, indeks straha i pohlepe za bitkoin trenutno se nalazi na nivou 23, u kategoriji „ekstremni strah“. To je neznatno poboljšanje u poređenju sa jučerašnjim nivoom, kada je iznosio 21.

Itirijum (ETH) je zabeležio pad od 4,48 odsto, na 2.915,19 evra, dok je Bajnens koin (BNB) porastao za 1,47 odsto, na 833,55 evra.

Solana (SOL) je oslabila za 1,46 odsto, na 138,25 evra, dok je Avalanš (AVAX) porastao za 1,52 odsto, na 14,55 evra.

Telegramova kriptovaluta Tonkoin (TON) trenutno se trguje po ceni od 1,68 evra, što je pad od 2,98 odsto u odnosu na juče.

Najveći obim trgovine danas beleže bitkoin, itirijum i solana, dok najveći rast u ovom trenutku imaju kriptovalute GIGGLE, ZK i RESOLV.