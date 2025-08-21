Slušaj vest

Transakciju predvode suosnivači kompanije i trenutni menadžment u partnerstvu s kompanijom "Autentik Brends Grup".

Kao deo ove značajne transakcije, osnivači Moris i Pol Marsijano i izvršni direktor Karlos Alberini udružili su snage sa "Autentikom", koji će steći 51% celokupne intelektualne svojine "Gesa". Preostali udeo će ostati u vlasništvu postojećih akcionara, uključujući gore pomenute osnivače i direktore.

Suosnivači i izvršni direktor posedovali su oko 40,18% kompanije Foto: TY Lim/Shutterstock

Akcionarima "Gesa" biće isplaćeno 16,75 dolara po akciji u gotovini, što predstavlja premiju od 26% u odnosu na cenu akcije na zatvaranju u utorak. Vest je odmah pozitivno odjeknula na tržištu – vrednost akcije je skočila za skoro 26%, dostigavši 16,77 dolara u ranom trgovanju. Uprkos ovom skoku, akcije kompanije su pale za oko 38% u poslednjih 12 meseci, prvenstveno zbog žestoke konkurencije i ekonomske neizvesnosti koja utiče na potrošnju.

Kompanija "Ges" je saopštila da će im prelazak na privatno vlasništvo pružiti veću fleksibilnost u upravljanju u današnjem složenom poslovnom okruženju. Ovo će im, kažu, omogućiti da se koncentrišu na dugoročnu strategiju bez pritiska kvartalnih izveštaja koje zahteva tržište kapitala.

Akcionari će dobiti 16,75 dolara po akciji Foto: Reuters

GUEES dobio ponudu u martu

Pre objavljivanja ovog dogovora, suosnivači i izvršni direktor zajedno su posedovali oko 40,18% kompanije, pri čemu je Pol Marsijano bio najveći akcionar sa 28% udela, prema podacima LSEG-a. Zanimljivo je da je Guess dobio ponudu za preuzimanje od kompanije za upravljanje brendovima VHP Global još u martu, koja je ponudila 13 dolara po akciji. Nakon te ponude, formiran je poseban odbor sa zadatkom da proceni predlog i istraži druge opcije.

Očekuje se da će ceo proces akvizicije biti završen u četvrtom kvartalu fiskalne 2026. godine, nakon što se dobiju sva potrebna regulatorna odobrenja. Ovaj korak označava novo poglavlje za jedan od najprepoznatljivijih modnih brendova na svetu.