POZNATI MODNI BREND U PROCESU PRIVATIZACIJE: Postigli dogovor o povlačenju sa berze! Evo šta to znači za kompaniju
Transakciju predvode suosnivači kompanije i trenutni menadžment u partnerstvu s kompanijom "Autentik Brends Grup".
Kao deo ove značajne transakcije, osnivači Moris i Pol Marsijano i izvršni direktor Karlos Alberini udružili su snage sa "Autentikom", koji će steći 51% celokupne intelektualne svojine "Gesa". Preostali udeo će ostati u vlasništvu postojećih akcionara, uključujući gore pomenute osnivače i direktore.
Akcionarima "Gesa" biće isplaćeno 16,75 dolara po akciji u gotovini, što predstavlja premiju od 26% u odnosu na cenu akcije na zatvaranju u utorak. Vest je odmah pozitivno odjeknula na tržištu – vrednost akcije je skočila za skoro 26%, dostigavši 16,77 dolara u ranom trgovanju. Uprkos ovom skoku, akcije kompanije su pale za oko 38% u poslednjih 12 meseci, prvenstveno zbog žestoke konkurencije i ekonomske neizvesnosti koja utiče na potrošnju.
Kompanija "Ges" je saopštila da će im prelazak na privatno vlasništvo pružiti veću fleksibilnost u upravljanju u današnjem složenom poslovnom okruženju. Ovo će im, kažu, omogućiti da se koncentrišu na dugoročnu strategiju bez pritiska kvartalnih izveštaja koje zahteva tržište kapitala.
GUEES dobio ponudu u martu
Pre objavljivanja ovog dogovora, suosnivači i izvršni direktor zajedno su posedovali oko 40,18% kompanije, pri čemu je Pol Marsijano bio najveći akcionar sa 28% udela, prema podacima LSEG-a. Zanimljivo je da je Guess dobio ponudu za preuzimanje od kompanije za upravljanje brendovima VHP Global još u martu, koja je ponudila 13 dolara po akciji. Nakon te ponude, formiran je poseban odbor sa zadatkom da proceni predlog i istraži druge opcije.
Očekuje se da će ceo proces akvizicije biti završen u četvrtom kvartalu fiskalne 2026. godine, nakon što se dobiju sva potrebna regulatorna odobrenja. Ovaj korak označava novo poglavlje za jedan od najprepoznatljivijih modnih brendova na svetu.
BiznisKurir/Poslovni dnevnik