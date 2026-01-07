Slušaj vest

 Prema podacima Turističke organizacije Prijepolja, tokom 2025. godine u gradu na Limu je ostvareno ukupno 14.906 noćenja, što predstavlja rast od čak 87,6 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

- Od ukupnog broja noćenja, 8.936 ostvarili su strani državljani, dok je 5.970 noćenja zabeleženo od domaćih turista. Ovakva struktura dodatno potvrđuje rast interesovanja inostranih gostiju za Prijepolje i njegovu turističku ponudu. Poređenja radi, tokom 2024. godine u Prijepolju je registrovano 7.947 noćenja, od čega je svega 1.600 pripadalo stranim turistima, potvrđeno je za RINU u TO Prijepolje.

Prijepolje
Foto: RINA

Podaci ukazuju na snažan iskorak i vidljiv napredak u međunarodnoj prepoznatljivosti destinacije u samo godinu dana.

Iako Prijepolje još uvek ne raspolaže dovoljnim brojem smeštajnih kapaciteta, a posebno se oseća nedostatak većeg hotelskog objekta, ostvareni rezultati ocenjuju se kao izuzetno ohrabrujući. Rast broja noćenja potvrđuje potencijal daljeg razvoja turizma, ali i potrebu za dodatnim ulaganjima u infrastrukturu i smeštajne kapacitete, poručuju iz loklne turističke organizacije.

Biznis Kurir/RINA

