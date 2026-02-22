Slušaj vest

Amazon je prvi put posle 13 godina skinuo Volmart sa čela liste najvećih svetskih kompanija po prihodu. Tokom 2025. godine Amazon je ostvario promet od 717 milijardi dolara, dok je Volmart prijavio 713 milijardi dolara ukupne prodaje.

Iako su dugogodišnji rivali u maloprodaji, Amazonov iskorak nije zasnovan samo na klasičnoj trgovini. Ključnu ulogu u rastu imale su oblasti računarstva u oblaku, oglašavanja i pretplatničkih usluga, koje su dodatno pogurale ukupne prihode kompanije.

Kompaniju je 1994. godine kao internet knjižaru osnovao Džef Bezos, a danas je jedan od njenih glavnih stubova poslovanja divizija Amazon Web Services. Ovaj sektor je prošle godine doneo gotovo 129 milijardi dolara prihoda, nudeći cloud infrastrukturu, skladištenje podataka i AI rešenja firmama i državnim institucijama širom sveta. Ujedno, AWS predstavlja i najprofitabilniji deo poslovanja, koji amortizuje tanje marže u maloprodaji.

Najveći deo Amazonovih prihoda — oko 464 milijarde dolara — i dalje dolazi iz online i fizičkih prodavnica, kao i od prodavaca trećih strana. Više od 100 milijardi dolara kompanija je inkasirala kroz oglašavanje i pretplate na Prime uslugu.

Sa druge strane, Volmart i dalje najveći deo novca, preko 90%, ostvaruje kroz mrežu fizičkih objekata i svoju internet prodaju. Ipak, kompanija beleži snažan zamah. Tržišna vrednost njenih akcija nedavno je premašila bilion dolara, čime je postala prvi tradicionalni maloprodajni lanac koji je dostigao tu granicu. Ujedno je svoje akcije prebacila na berzu Nasdaq, šaljući signal investitorima da želi da se pozicionira i kao tehnološki igrač.

Poslovanje Volmart u SAD beleži stabilan rast, posebno zahvaljujući potrošačima iz srednje i više klase koji u vreme ekonomske neizvesnosti traže povoljnije cene. Kompanija dodatno jača tržišnu poziciju u odnosu na konkurente poput Target.