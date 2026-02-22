Slušaj vest

Ukoliko želite promenu sredine i život okružen netaknutom švajcarskom prirodom, postoji mogućnost da se preselite u slikoviti planinski gradić Albinen i za to dobijete čak 70.000 evra.

YouTube kanal Yes Theory pokušao je da razjasni ono što mnoge zanima, u čemu je caka u celoj priči?

U videu se prati putovanje Tomasa Braga i Stefana Tejlora do Albinena. Njima se pridružio i Šon, poznat kao Mr. Wildenfree, koji je ranije komentarisao jedan od njihovih snimaka.

Tokom boravka primetili su da je mesto izuzetno lepo, ali i prilično pusto. U razgovoru sa jednim meštaninom saznali su da program finansijske podrške za nove stanovnike i dalje postoji.

Koji su uslovi

Iako Albinen izgleda kao idilično mesto za život, njegova izolovanost predstavlja izazov. Gradsko veće je primilo više od 10.000 prijava, ali preseljenje nije jednostavno niti bezuslovno. Nema prevare, međutim, da bi neko ostvario pravo na subvenciju od 70.000 evra, potrebno je da investira najmanje 200.000 evra u nekretninu u tom mestu.

Mnoge drvene kuće u Albinenu potiču još iz 17. i 18. veka, a selo je uvršteno među zaštićene spomenike Švajcarske. Sve do šezdesetih godina prošlog veka nije postojala putna veza sa gradom, a tokom zime je često bio odsečen zbog snega. Nekada je poljoprivreda bila ključ opstanka, ali njenim slabljenjem veliki broj stanovnika se odselio.

Zbog toga je 2017. godine gradsko veće pokrenulo program subvencija sa ciljem da privuče mlađe od 45 godina. Kandidati moraju da izgrade ili renoviraju kuću u vrednosti od najmanje 200.000 evra, da u mestu žive najmanje deset godina i da imaju švajcarsko državljanstvo ili stalnu boravišnu dozvolu.

Kako izgleda svakodnevica

Život u Albinenu podrazumeva prilagođavanje mirnom, seoskom načinu života. U mestu nema škole ni banke, saobraća samo jedan autobus na sat, a postoji tek jedan bar koji ujedno služi i kao prodavnica.

Stanovnici su tokom snimanja sreli poznate jutjubere, a lokalne vlasti su potvrdile da je program i dalje aktivan. Ipak, život nosi i određene rizike, od strmih i potencijalno opasnih stepenica do opasnosti od požara zbog peći na drva.

Sa ukupno 262 stanovnika, Albinen se nada da će popularnost na društvenim mrežama i promocija kroz kanal „Yes Theory“ dodatno povećati interesovanje za preseljenje u ovaj mali planinski gradić.