Slušaj vest

Prvi alarmantni signali pojavili su se na tržištu grafičkih procesora (GPU), čije su cene naglo porasle. Ubrzo su poskupeli i drugi ključni delovi – RAM memorija, SSD diskovi i klasični hard-diskovi – što sada izaziva lančanu reakciju u celom sektoru potrošačke elektronike, piše Futurism.

Opsesija tehnoloških kompanija veštačkom inteligencijom i masovna izgradnja data-centara dodatno pogoršavaju situaciju. U trci za razvojem moćnijih AI sistema, firme ulažu stotine milijardi dolara u infrastrukturu i energetski zahtevne čipove. Analitičari upozoravaju da će račun za te investicije na kraju platiti potrošači.

- AI euforija značajno nagriza profitne marže tehnoloških kompanija. Proizvođači će sve teže apsorbovati rast troškova, a deo tereta gotovo sigurno prebaciće na krajnje korisnike - upozoravaju stručnjaci iz industrije.

Poskupljuju telefoni, računari i konzole

Zbog nestašice i rasta cena komponenti, poskupljenje pametnih telefona, laptopova i kućnih računara postaje sve izvesnije. Tržište pametnih telefona, koje je 2025. zabeležilo rekordnu prodaju, ove godine bi moglo da doživi ozbiljan udarac jer su zalihe RAM-a na kritično niskom nivou. Čak su i najveći proizvođači pod pritiskom rasta cena delova.

Gaming sektor takođe oseća posledice. Već skupe nove konzole mogle bi dodatno da poskupe, dok bi lansiranje narednih generacija uređaja moglo biti odloženo. Tehnološke kompanije već pomeraju predstavljanje naprednih grafičkih kartica, VR uređaja i novih konzola kako bi ublažile posledice nestabilnog tržišta.

Širi uticaj i na druge sektore

Poskupljenja se ne zaustavljaju samo na potrošačkoj elektronici. Gotovo svaki savremeni uređaj – od bolničke opreme do poljoprivrednih mašina – danas sadrži računarske komponente. Ako cene čipova i memorije nastave da rastu, talas poskupljenja mogao bi da zahvati i brojne druge grane privrede.

Dodatni pritisak stvara i rast cena električne energije. Ogromni data-centri troše velike količine struje, što već podiže energetske troškove u pojedinim regionima. Deo analitičara ovu situaciju već naziva „RAMagedon“, a procene industrije govore da se značajnije olakšanje ne očekuje pre 2028. godine.

Za potrošače to znači produžen period visokih cena i neizvesnosti. Dok tehnološke kompanije pokušavaju da opravdaju ogromna ulaganja u veštačku inteligenciju, jasno je da će telefoni, laptopovi i kućni računari u narednim godinama biti skuplji nego što smo navikli.