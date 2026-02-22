Slušaj vest

Kada je u pitanju bežični internet i načini da se njegov signal pojača, mnogi se i dalje vraćaju aluminijumskoj foliji.

U vremenu kada se pojačivači Wi-Fi signala nude na gotovo svakom internet oglasu, postoji i jedan kućni trik koji je toliko jednostavan da deluje gotovo smešno. Još zanimljivije je to što, makar u određenim situacijama, zaista daje rezultate. Reč je o običnoj aluminijumskoj foliji kakvu koristite za čuvanje ostataka hrane.

Ovaj metod nije nastao kao internet šala, već se zasniva na osnovnim principima fizike i ponašanju elektromagnetnih talasa. Ako iza rutera postavite komad folije oblikovan kao parabolični reflektor, u pojedinim slučajevima možete dobiti snažniji i usmereniji signal.

Na taj način signal se ne rasipa po celoj prostoriji, već se fokusira tamo gde vam je najpotrebniji, na primer u kućnoj kancelariji, gde vam se Zoom pozivi ponekad prekidaju ili „zamrzavaju“.

Ako živite u stanu sa debelim zidovima, a dvoje tinejdžera istovremeno provodi vreme na TikToku, svaki dodatni megabit može biti dragocen. Folija u ovom slučaju funkcioniše kao reflektor koji usmerava signal unapred - što nije trik, već osnovno pravilo fizike, prenosi Citymagazine.si.

Šta vam je potrebno

Za ovaj jednostavan zahvat trebaće vam:

komad čvrstog kartona (na primer od kutije za cipele),

kuhinjska aluminijumska folija (dobro zategnuta),

makaze, lepljiva traka i malo osećaja za simetriju i, naravno, vaš ruter.

Oblikujte karton u paraboličnu formu, sličnu satelitskoj anteni, i usmerite ga ka prostoriji u kojoj želite bolji signal. Foliju postavite iza rutera, ne iznad niti oko njega - cilj je da reflektuje signal, a ne da ga blokira ili oslabi.

Da li zaista funkcioniše

Istraživanje sprovedeno na Dartmut koledžu pokazalo je da jednostavni reflektori od aluminijuma, kao i 3D štampani plastični kalupi, mogu povećati jačinu Wi-Fi signala i do 55 odsto, u zavisnosti od uslova. Ipak, treba imati u vidu da će efekat biti zanemarljiv ako već koristite savremen Wi-Fi 6 ruter ili Mesh sistem.

Najviše koristi od ovog trika mogu imati korisnici osnovnih ili starijih uređaja.