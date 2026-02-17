Slušaj vest

Učešće prihoda od elektronske naplate putarine u ukupnom prihodu ostvarenom od naplate putarine iznosi 59,08 odsto, odnosno oko 30,45 milijardi dinara.

U prošloj godini evidentirano je preko 86,6 miliona vozila, dodaju oni, gde je više od 51 odsto prolaza preko elektronske naplate. A većem broju korišćenja elektronske naplate doprineće još jedna novina.

Obavezna upotreba TAG uređaja za teretna vozila počela je da važi od početka ove godine, i to u skladu sa izmenjenim Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara. Mada, da bi se obezbedili prelazni period i tehnička podrške za sve korisnike, Putevi Srbije su odlučili da primenu zakonskih odredbi odlože do 1. aprila 2026. godine.

- Obavezna upotreba TAG uređaja za vozila IV kategorije uvedena je radi povećanja protočnosti saobraćaja, smanjenja gužvi na naplatnim stanicama, unapređenja bezbednosti i efikasnosti u sistemu elektronske naplate putarine (ENP), kao i planiranog uvođenja naplate putarine na putevima nižeg reda za teška teretna vozila - saopšteno je iz Puteva Srbije prošle nedelje.

Free flow sistem

Novi sistem će funkcionisati bez naplatnih stanica - sistem "free flow", dodaje se, dok će TAG uređaji biti kompatibilni sa postojećim sistemom. "Prepoznavši ekonomske i operativne prednosti elektronske naplate putarine, domaći prevoznici u čak 85 odsto korišćenja auto-puteva plaćaju putem TAG uređaja."

Ova naplata će se u prvoj fazi primenjivati na obilaznici oko Beograda, i postepeno će se proširivati i na delove auto-puteva koji do sada nisu bili pod naplatom, magistralne i regionalne puteve, saopštilo je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Trebalo bi da se nova mera u početnoj fazi odnosi na vozila četvrte kategorije - teretna vozila teža od 3,5 tona sa četiri ili više osovina.

Foto: Shutterstock/Edijs K

Prihodi od naplate biće namenjeni održavanju i unapređenju putne infrastrukture, uz poruku da će to omogućiti ravnomernije finansiranje saobraćajne mreže i smanjenje prekomernog opterećenja pojedinih putnih pravaca.

A kako je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Aleksandra Sofronijević najavila, to će biti pilot-projekat, pri čemu će se putarina naplaćivati na 39 kilometara obilaznice oko Beograda.

Planira se da se naplata proširi i na delove auto-puteva koji do sada nisu obuhvaćeni naplatom, kao i na magistralne i regionalne puteve, jer teški kamioni najviše opterećuju puteve.

Inače, ENP omogućava:

prolazak posebno označenim saobraćajnim trakama bez zaustavljanja;

jednostavnost naplate putarine bez zadržavanja i upotrebe gotovinskog plaćanja i

vožnju uz izbegavanje eventualnih zastoja. Upotreba ENP

Vozači koji koriste ENP prolaze naplatnom saobraćajnom trakom kroz naplatnu rampu bez zaustavljanja, saopšteno je iz Puteva Srbije. Transakcija se izvodi automatski, između TAG uređaja, koji je smešten sa unutrašnje strane prednjeg vetrobranskog stakla vozila i posebnog komunikacionog sistema kratkog dometa sa antenom instaliranog pored ENP naplatne saobraćajne trake.

Od Nove godine skuplje putarine

Nove cene putarina na glavnim deonicama u Srbiji na snagu su stupile 1. januara i donele su varijacije u visini naknada pre svega za putnička vozila (K1-a). Na nekim deonicama promene su minimalne i praktično neprimetne, dok su veće razlike zabeležene na auto-putevima i brzim saobraćajnicama prema jugu i zapadu zemlje.

Cene su najviše povećane na auto-putu "Miloš Veliki" je na deonicama od Obrenovca do Čačka, odnosno Pakovraća, gde su putarine porasle za oko 10 do 11 odsto u odnosu na prethodne cene, koje su inače povećane u julu prošle godine. Putarina na istočnom kraku koridora 10 od Beograda do Dimitrovgrada je povećana više od tri odsto, dok su putarine ka severu, prema Subotici, uvećane tek za oko dva odsto.

Tako će, kako je Bloomberg Adria izračunala, nova naknada za korišćenje auto-puta za automobile od Beograda do Šida koštati 520 dinara, do Subotice 850 dinara, zatim do Niša (jug) će putarina iznositi 1.180 dinara, a do Dimitrovgrada čak 1.800 dinara. Potom, cena putovanja deonicom auto-puta od Obrenovca do Preljine vozače će koštati oko 640 dinara, a do Čačka (Pakovraće) 720 dinara.

Kako se navodi na sajtu Puteva Srbije, cena putarine određuju u odnosu na tri kriterijuma: cena putarine po kilometru, kategorija vozila i dužina pređene relacije.