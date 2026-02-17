Slušaj vest

Evropska komisija svesna je problema vozača kamiona sa Zapadnog Balkana u vezi sa primenom sistema ulaska i izlaska (EES) u zonu Šengena, a za sada im savetuje da koriste postojeće pravne mehanizme, saopšteno je u Beriselu, uz najavu novog sastanka radne grupe povodom tog pitanja za sledeću nedelju.

Portparol Evropske komisije Gijom Mersije rekao je da su na prvom sastanku radne grupe, koji je održan 3. februara, razjašnjena pravila Šengena i razmotrene opcije za njihovu primenu u kontekstu uvođenja EES.

- Ohrabrujemo partnere sa Zapadnog Balkana da koriste mogućnosti za dugoročne vize i boravišne dozvole, kao i fleksibilnosti predviđene Šengen pravilima, naročito u vezi sa pravilima za prekogranične radnike - rekao je Mersije.

Prema njegovim rečima, to podrazumeva i saradnju sa susednim državama članicama Šengena. Mersije je naredni sastanak radne grupe najavio za sedmicu od 23. februara.

Udruženja prevoznika iz regiona najavila su mogućnost ponovnih blokada granica EU, smatrajući da su odbijeni njihovi zahtevi da dobiju poseban status kao profesionalni vozači ili izuzeće od pravila Šengena, prema kojima mogu ostati na teritoriji država članica najviše 90 dana u okviru 180 dana.

U Sarajevu je Ministarstvo komunikacija i saobraćaja Bosne i Hercegovine najavilo nakon sastanka sa predstavnicima Konzorcijuma "Logistika BiH", da će predsedavajućoj Veća ministara BiH Borjani Krišto predložiti hitno sazivanje zajedničke sednice sa Vladom Hrvatske na tu temu.