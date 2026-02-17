Berlin se popeo na 10. mesto

Slušaj vest

Kupovina nekretnine preko firme postaje sve popularnija strategija među preduzetnicima u Srbiji, ali ovaj potez sa sobom nosi specifične obaveze i pravila koja mnogi ne poznaju dovoljno pre ulaska u proces. Glavna prednost ovakve odluke leži u mogućnosti boljeg upravljanja imovinom i korišćenja poreskih olakšica, ali stručnjaci upozoravaju da nedovoljna informisanost može dovesti do neočekivanih troškova.

Specifični porezi i pravila koja važe za pravna lica

Kada se nepokretnost kupuje na firmu najčešće je to sa svrhom obezbeđivanja poslovnog prostora odnosno u službi poslovanja. Nekretnina može biti stan za kancelariju ili drugu delatnost, lokal, manja ili veća proizvodna hala, stambeni objekat za potrebe stanovanja radnika ili smeštaja zaposlenih (uprave ili terenskih zaposlenih), više objedinjenih kancelarija, zgrada kao investiciono ulaganje, tj. kupovina bilo koje druge nekretnine.

Kada firma kupuje nekretninu, poreske obaveze direktno zavise od toga da li je reč o novogradnji ili starogradnji.

Kupovina stana Foto: Ilustracija, Shutterstock

Ukoliko se stan kupuje direktno od investitora u sistemu PDV, firma plaća porez na dodatu vrednost od 10 odsto.

U slučaju kupovine starogradnje, odnosno drugog prometa nekretnina, plaća se porez na prenos apsolutnih prava u iznosu od 2,5 odsto od vrednosti stana.

Nakon same kupovine, preduzeće postaje obveznik godišnjeg poreza na imovinu, čija visina zavisi od lokacije i tržišne vrednosti prostora. Važno je naglasiti da se stan koji se koristi u poslovne svrhe oporezuje kao poslovni prostor, čak i ako je po strukturi stambena jedinica.

Razlika između d.o.o. i preduzetnika kod vlasništva nad stanom

Pravni status nekretnine značajno se razlikuje u zavisnosti od organizacionog oblika firme. Kod društva sa ograničenom odgovornošću, stan je u potpunosti vlasništvo pravnog lica. Sa druge strane, kod preduzetnika je situacija drugačija jer se nekretnina pravno vodi na ime fizičkog lica koje obavlja delatnost.

Preduzetnici koji su u sistemu paušalnog oporezivanja često se suočavaju sa izazovima kod banaka jer se njihova kreditna sposobnost procenjuje na osnovu poreske osnovice iz rešenja, a ne na osnovu stvarnog prometa.

Ipak, određene banke danas sagledavaju širu sliku i omogućavaju stambene kredite preduzetnicima na osnovu duga.