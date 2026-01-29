Slušaj vest

Pre desetak godina, za 60.000 evra u Beogradu je bilo moguće kupiti prosečan stan u starijoj gradnji, površine oko 50 kvadrata. Danas je za istu kvadraturu potrebno izdvojiti gotovo tri puta veći iznos.

Ipak, i u aktuelnim tržišnim uslovima postoje stanovi čija cena ne prelazi 60.000 evra. Kako navode agencije za nekretnine, uglavnom je reč o manjim stanovima, smeštenim na obodima grada, često sa izraženim manama koje utiču na cenu.

Stanovi do 60.000 evra u Beogradu

Prema podacima sa portala 4zida, trenutno je na tržištu u Beogradu oglašeno više od 100 stanova čija cena ne prelazi 60.000 evra.

Najniža oglašena cena iznosi 21.000 evra, a odnosi se na garsonjeru od 18 kvadratnih metara u Zemun Polju.

Među povoljnijim opcijama je i stan površine 26 kvadrata u Makiškoj koloniji na Čukarici, koji se nudi po ceni od 25.000 evra.

Gde se nalaze najjeftiniji stanovi

- Ovi oglasi predstavljaju donju granicu tržišne ponude i odnose se isključivo na male stanove u krajevima grada koji su udaljeni od centra.

U naseljima kao što su Medaković, Višnjička banja, Kumodraž, Leštane, Zemun, Kaluđerica i Labudovo brdo, za iznos do 60.000 evra uglavnom se nude stanovi površine od 18 do 34 kvadrata. Reč je pre svega o garsonjerama i manjim jednosobnim stanovima.

Veće kvadrature od 45 do 55 kvadrata mogu da se pronađu u Mladenovcu, Borči, Padinskoj Skeli i Krnjači. Ovde se za isti iznos dobija više prostora, ali i veća udaljenost od centra - kaže Aleksandra Mihajlović sa portala 4zida.

Šta donosi kupovina stana do 60.000 evra

Mirjana Todorović iz agencije „Europolis nekretnine“ ističe za 4zida da je u Beogradu moguće pronaći stan u ovom cenovnom rangu, ali uz značajna odricanja. Kako navodi, reč je ili o udaljenim lokacijama ili veoma malim kvadraturama, dok je nerealno očekivati stan od 30 do 40 kvadrata u užem gradskom jezgru za taj iznos.

Prema njenim rečima, u ovom rasponu najčešće se kupuju garsonjere i manji jednosobni stanovi površine od 14 do oko 30 kvadrata. Takvi stanovi su često u starijim zgradama, nalaze se u prizemlju ili suterenu i često zahtevaju dodatna ulaganja.

- Najčešće se takve ponude pojavljuju u delovima Borče, Koteža, Višnjičke Banje, Kijeva, kao i u rubnim zonama kao što je Kaluđerica - navodi Mirjana Todorović.

Šta nudi budžet do 80.000 evra

Todorović dodaje da budžet do 80.000 evra otvara nešto širi spektar mogućnosti. Za taj iznos, u gradskim opštinama mogu se naći stanovi od 25 do 40 kvadrata, poput onih na Altini ili Ugrinovačkom putu.

Slična ponuda postoji i u naseljima Mirijevo, Karaburma, kao i u pojedinim delovima Čukarice i Rakovice.

- U rubnim gradskim zonama kupac za isti novac dobija više kvadrata, ali uz kompromis u prevozu i infrastrukturi. U Kaluđerici toliko najčešće košta 30 do 40 kvadratnih metara. U Padinskoj Skeli i 50 do 70 kvadrata, pa često i dvosobni i trosobni stanovi - kaže Mirjana Todorović.

Aleksandra Mihajlović ističe da se u cenovnom rasponu od 65.000 do 80.000 evra trenutno nalazi oko 250 aktivnih oglasa na portalu 4zida.

Gde se nude stanovi od 65.000 do 80.000 evra

- Manji stanovi, površine od 23 do 35 kvadrata, u ovom cenovnom rasponu pojavljuju se u naseljima kao što su Lekino brdo, Cerak, Karaburma, na Zvezdari kod Kluza, kao i u Mirijevu i Starom Košutnjaku.

Za isti iznos, više kvadrata se može pronaći u Kotežu, naselju Galenika u Zemunu, Obrenovcu i Mladenovcu dok se u Sremčici u ovom rasponu pojavljuju i izuzetno veliki stanovi, čak do 133 kvadrata - kaže Aleksandra Mihajlović.

Šta se može kupiti za 100.000 evra

U budžetu do 100.000 evra ponuda stanova u Beogradu značajno je bogatija. Prema podacima sa sajta 4zida, trenutno je u tom cenovnom okviru oglašeno oko 900 stanova.

Takvi stanovi dostupni su i u centralnim gradskim zonama, ali se tada uglavnom radi o manjim površinama.

Na primer, na Senjaku se nudi stan od 30 kvadrata po ceni od 95.000 evra, dok je na Zelenom vencu oglašen stan od 26 kvadrata za 98.000 evra.

U delovima grada koji su udaljeniji od centra, za isti novac može se dobiti više prostora. U ponudi su, između ostalog, stanovi na Petlovom brdu od 45 kvadrata po ceni od 90.000 evra, kao i na Tošinom bunaru, gde se 36 kvadrata prodaje za 88.000 evra.

- Kada je reč o tipu gradnje, u ovom cenovnom rangu i dalje preovlađuje starija gradnja. Novogradnja se pojavljuje u Mirijevu, gde se oglašava stan od 41 kvadrat po ceni od 96.000 evra - kaže Aleksandra Mihajlović.

Stanovi do 100.000 evra su najtraženiji

Mirjana Todorović naglašava da su nekretnine do 100.000 evra trenutno najtraženije na tržištu, što ovaj cenovni rang čini i najkonkurentnijim među kupcima.

- Za taj iznos se realno kupuju stanovi u starogradnji veličine od 35 do 40 kvadrata. To su jednoiposobni ili dvosobni stanovi, često sa potrebom za renoviranjem. U novogradnji su to manji stanovi od 25 do 40 kvadrata, često u rubnim delovima opština.

Ponuda stanova u ovom cenovnom opsegu je nezavidna, pa se ono što ne traži ozbiljne kompromise prodaje na dnevnom nivou. Veći broj oglašenih nekretnina, međutim, zahteva kompromis ili po pitanju kvadrature, spratnosti, ulaganja ili mikrolokacije“, objašnjava Todorović.

Kako se kupci najčešće odlučuju

Prema njenim rečima, kupci se najčešće svrstavaju u dve grupe. Prvu čine oni koji žele da ostanu u užem gradskom području i biraju manje stanove u Mirijevu, na Zvezdari, Karaburmi, u Višnjičkoj zoni, na Altini u Zemunu ili u pojedinim delovima Čukarice i Voždovca.

Drugu grupu čine kupci kojima je važnija kvadratura, pa su spremni da prihvate veću udaljenost od centra i odlučuju se za Padinsku Skelu, Kaluđericu ili pojedine delove prigradskih opština.