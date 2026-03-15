Radovi na izgradnji Severne obilaznice oko Kragujevca odvijaju se intenzivnim tempom, a ova brza saobraćajnica, duga 22 kilometra, biće projektovana za brzinu kretanja do 100 kilometara na sat, saopštilo je JP Putevi Srbije.

Planirano je da obilaznica ima pet petlji i ukupno 24 objekta, među kojima je 14 mostova, pet nadvožnjaka i pet podvožnjaka. Izgradnja celog projekta podeljena je u tri faze.

U okviru prve faze završeno je više od 90 odsto radova. Preostali su završni radovi na uređenju putnog pojasa, postavljanje saobraćajne signalizacije i opreme puta, kao i završni slojevi asfalta u zoni 400 kV dalekovoda.

Na drugoj fazi radovi su dodatno ubrzani, posebno na izgradnji stubova i ležišnih greda na mostu 2. U okviru druge i treće faze planirana je gradnja ukupno 13 mostova. Do sada je na 11 mostova završeno postavljanje šipova, dok su u toku radovi na izgradnji stubova, montaži nosača i drugim pratećim elementima. Plan je da do kraja godine bude završeno sedam od ukupno 13 mostova, kao i da se petlja Petrovac poveže sa petljom Gornji Milanovac.

Kada je reč o trećoj fazi, trenutno se izvode zemljani radovi, koji se sprovode u skladu sa vremenskim uslovima.