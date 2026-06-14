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Dok su nekada banjski centri bili sinonim za jeftin i pristupačan odmor namenjen isključivo radničkoj klasi i seniorima sa minimalnim primanjima, danas su mnogi od njih postali luksuzne oaze rezervisane za ljude sa dubokim džepom zbog čega se mnogi penzioneri suočavaju sa ozbiljnim matematičkim izazovima kada pokušavaju da uklope troškove smeštaja, hrane i medicinskih terapija u svoje mesečne budžete.

Država preko Republičkog fonda PIO redovno subvencioniše boravak velikog broja penzionera, ali oni koji sami plaćaju moraju da izdvoje ozbiljnu sumu novca. U prosečnim državnim lečilištima, bolesnički dani se kreću u rasponu od 24 evra za osnovni paket do 32 evra za takozvane extra pakete sa intenzivnijim fizikalnim procedurama. Ako planirate samostalan odlazak na sedam dana banjskog lečenja u solidnom standardu, moraćete u proseku da izdvojite između 35.000 i 45.000 dinara po osobi.

Foto: Youtube/PORODIČNA SVAKODNEVICA

Jeftin smeštaj plus pojedinačne terapije kao spas od visokih troškova

Ovaj iznos pokriva bazične troškove punog pansiona u dvokrevetnoj sobi i tri do četiri medicinske procedure dnevno koje prepiše banjski lekar nakon inicijalnog pregleda. Svaki dodatni zahtev, poput smeštaja u jednokrevetnoj sobi ili korišćenja specijalnih masaža i mineralnih kupki, može podići ovu cifru za još najmanje 10.000 dinara.

Isplativost boravka u privatnom smeštaju takođe zavisi od cene samih medicinskih usluga koje se u tom slučaju moraju naknadno plaćati na licu mesta. Primera radi, u Lukovskoj Banji terapija lekovitom mineralnom vodom iznosi povoljnih 500 dinara, dok je blatna terapija samo 300 dinara po jednom tretmanu. Kada penzioneri iskombinuju jeftin privatni smeštaj sa ovakvim pojedinačnim cenama pregleda i terapija, sedmodnevni boravak može da ih košta znatno manje nego u hotelskom aranžmanu.

Iskusni penzioneri preporučuju da se aranžmani uvek rezervišu nekoliko meseci unapred jer se tada mogu ostvariti značajni popusti na rane uplate. Specijalni bolnički i hotelski programi često nude popuste za boravke duže od pet ili sedam noći, što starijim građanima omogućava opipljivu uštedu u kućnom budžetu.

Foto: Shutterstock

Vrnjačka Banja i Sokobanja najtraženij, ali i najskuplje

Apsolutne kraljice domaće tražnje i dalje su Vrnjačka Banja i Sokobanja, koje tokom cele godine privuku stotine hiljada posetilaca iz svih krajeva regiona. Ova mesta nude izuzetno bogat kulturni program i vrhunsku medicinsku negu, ali su ujedno i mesta gde cene privatnog i hotelskog smeštaja konstantno obaraju istorijske rekorde.

U Sokobanji se skroman privatni smeštaj može naći za 1.000 do 1.500 dinara po osobi za noć, dok prosečni apartmani u obe banje koštaju između 2.000 i 6.000 dinara po danu. Za one koji traže veći komfor, polupansion u poznatijim hotelskim kompleksima i SPA centrima iznosi od 6.700 do preko 10.500 dinara dnevno po osobi. Troškovi hrane su prilagođeni svakom džepu, pa brza hrana i dnevni meniji koštaju od 500 do 1.000 dinara, dok kompletan ručak u tradicionalnim kafanama iznosi između 1.000 i 2.500 dinara po osobi.

Kada se sve sabere, sedmodnevni boravak u skromnijoj varijanti sa privatnim smeštajem košta oko 20.000 do 25.000 dinara, dok će vam za hotelski odmor sa uračunatom hranom i opuštanjem u bazenima biti potrebno od 60.000 do preko 90.000 dinara po osobi.

Foto: Oksana Skendžić

Skrivene oaze zdravlja po pristupačnijoj ceni

Sa druge strane finansijskog spektra nalaze se prave skrivene oaze zdravlja kao što su Sijarinska Banja, Mataruška Banja i Pribojska Banja. Sijarinska Banja važi za apsolutnog šampiona pristupačnosti jer se u njenom privatnom smeštaju noćenje po osobi može pronaći po neverovatnoj ceni od 500 do 1.000 dinara.

Mataruška Banja takođe beleži povratak popularnosti među seniorima jer nudi skromne, ali izuzetno čiste apartmane nedaleko od centra po ceni koja startuje već od 1.100 dinara po jednoj sobi.

Za one koji raspolažu sa minimalnim budžetom, Pribojska Banja na jugozapadu zemlje takođe nudi prenoćište u dvokrevetnim sobama za samo 1.000 dinara sa pogledom na planinske vrhove. Ova lokacija je idealna za lečenje disajnih organa, hroničnog konjuktivitisa i problema sa kičmom, a cene hrane na tamošnjim pijacama su znatno niže nego u velikim gradovima. Penzioneri ovde mogu spojiti boravak u netaknutoj prirodi sa efikasnim lekovitim tretmanima bez straha da će doživeti potpuni finansijski krah.

Velike razlike u cenama između privatnog i hotelskog smeštaja

U Lukovskoj Banji, koja važi za najvišu i jednu od lekovitijih banja u našoj zemlji, cene privatnog smeštaja su, isto tako, veoma povoljne i kreću se od 800 do 1.500 dinara po osobi za jedno noćenje u privatnim sobama, dok se cene najma celih apartmana vrte oko 3.000 do 4.000 dinara dnevno. Sa druge strane, ako penzioneri izaberu hotelski smeštaj koji uključuje pun pansion i medicinske terapije, cene u poznatim hotelskim kompleksima iznose između 7.790 i 9.690 dinara dnevno po osobi u zavisnosti od izabranog paketa lečenja.

Na kraju, za one koji traže vrhunski komfor i luksuzne medicinske tretmane, Banja Vrdnik i Kuršumlijska Banja predstavljaju najskuplje opcije na domaćem tržištu nekretnina i turizma. U modernim hotelskim kompleksima sa bogatim wellness i spa sadržajima na Fruškoj gori, cene polupansiona po jednoj osobi dostižu od 7.000 do preko 13.000 dinara za samo jedan dan boravka.

Sve u svemu, kada se podvuče crta i izračuna prosek za celu Srbiju, bolesnički dan koji uključuje smeštaj, tri obroka i osnovni paket terapija u specijalnim bolnicama košta oko 4.900 dinara.