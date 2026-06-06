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Jedno od najčešćih pitanja koja penzioneri postavljaju PIO fondu je o nasleđivanju penzije preminulog supružnika. Mnogi ni ne znaju da je zakon veoma rigidan. Da biste ličnu penziju zamenili za porodičnu, morate ispuniti određenu starosnu granicu, ali i još neke uslove.

Ključni uslovi PIO fonda

Udovica:

ako je do smrti supružnika, odnosno vanbračnog partnera navršila 53 godine života, ili

ako je do smrti supružnika, odnosno vanbračnog partnera, ili u roku od jedne godine od dana smrti postala potpuno nesposobna za rad, ili

ako je ostalo jedno ili više dece koja imaju pravo na porodičnu penziju po tom supružniku, odnosno vanbračnom partneru, a udova obavlja roditeljsku dužnost prema toj deci. Udovica koja u toku trajanja prava prema tom osnovu postane potpuno nesposobna za rad, zadržava pravo na porodičnu penziju dok postoji ta nesposobnost.

Udovica koja do smrti supružnika, odnosno vanbračnog partnera nije navršila 53 godine života, ali je navršila 45 godina života, stiče pravo na porodičnu penziju kad navrši 53 godine života.

Foto: Shutterstock

Udovica koja u toku trajanja prava na porodičnu penziju navrši 53 godine života, trajno zadržava to pravo, a udovica kojoj pravo na porodičnu penziju prestane pre navršenih 53 godine života, ali posle navršenih 45 godina života može ponovo ostvariti pravo kad navrši 53 godine života.

Udovac:

ako je do smrti supružnika, odnosno vanbračnog partnera navršio 58 godina života, ili

ako je do smrti supružnika, odnosno vanbračnog partnera, ili u roku od jedne godine od dana smrti postao potpuno nesposoban za rad, ili

ako je ostalo jedno ili više dece koja imaju pravo na porodičnu penziju po tom supružniku, odnosno vanbračnom partneru, a udovac obavlja roditeljsku dužnost prema toj deci. Udovac koji u toku trajanja prava prema tom osnovu postane potpuno nesposoban za rad, zadržava pravo na porodičnu penziju dok postoji ta nesposobnost.

Udovac koji u toku trajanja prava na porodičnu penziju navrši 58 godine života, trajno zadržava to pravo.

Pravo na porodičnu penziju, pod istim uslovima, može ostvariti i supružnik iz razvedenog braka i vanbračni partner posle prestanka zajednice života vanbračnih partnera, ako im je sudskom presudom utvrđeno pravo na izdržavanje.

Kako se računa iznos porodične penzije

Iznos porodične penzije se određuje u procentu od penzije koja pripada, odnosno koja bi pripadala umrlom u momentu smrti, i to:

za jednog člana 70%

za dva člana 80%

za tri člana 90%

za četiri i više članova 100%.

Ako pravo na porodičnu penziju imaju supružnik, vanbračni partner, supružnik iz razvedenog braka i vanbračni partner posle prestanka zajednice života vanbračnih partnera, ako im je sudskom presudom utvrđeno pravo na izdržavanje, određuje se jedna porodična penzija u visini koja pripada za jednog člana porodice i deli u jednakim iznosima.

Kada je izdržavanje uslov za sticanje prava na porodičnu penziju, smatra se da je umrli osiguranik, odnosno korisnik prava na penziju izdržavao člana porodice ako ukupni mesečni prihodi člana porodice ne prelaze iznos najniže penzije, u prethodnom kvartalu.

Podnošenje zahteva i isplata penzije

Isplata porodične penzije se obustavlja u slučaju stupanja korisnika u osiguranje. Isplata se neće obustaviti samo kada je mesečna ugovorena naknada niža od najniže osnovice u osiguranju zaposlenih važeće u momentu uplate doprinosa.

Zahtev se podnosi filijali poslednjeg osiguranja, odnosno prema mestu prebivališta umrlog korisnika penzije. U zahtevu su navedeni dokazi potrebni za odlučivanje. Kada se pravo na porodičnu penziju ostvaruje po osnovu nesposobnosti za samostalan život i rad, uz zahtev se prilaže medicinska dokumentacija u originalu ili overenoj fotokopiji. Organu veštačenja fonda na osnovu medicinske dokumentacije i ličnog pregleda, daje Nalaz, mišljenje i ocenu o postojanju nesposobnosti za samostalan život i rad.

Foto: Shutterstock

Isplata porodične penzije se vrši na tekući račun, na račun ustanove u koju je korisnik smešten, na devizni račun (ako korisnik ima prebivalište van teritorije Republike Srbije) i preko ovlašćenog lica.

Lice koje je prouzrokovalo smrt osiguranika, odnosno korisnika prava, namerno ili krajnjom nepažnjom, ne može po tom osnovu ostvariti pravo na porodičnu penziju.

Važno je znati

Udovice ili udovci ne gube porodičnu penziju ako sklope novi brak ili zasnuju vanbračnu zajednicu.

Penziju možete primati na tekući račun, na račun ustanove u kojoj ste smešteni, na devizni račun (ako imate prebivalište van teritorije Republike Srbije) i preko ovlašćenih lica.

Penzioner je dužan da prijavi promenu adrese, kao i druge promene koje su od uticaja na pravo.

Ako je umrli osiguranik, odnosno korisnik prava radio i u inostranstvu, uključujući i bivše jugoslovenske republike, o pravu na porodičnu penziju po osnovu inostranog staža odlučuje se po propisima te države.

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava: izvod iz matične knjige umrlih

izvod iz matične knjige venčanih

ličnu kartu podnosioca zahteva

druge dokaze u zavisnosti od konkretnog slučaja Šta morate da zapamtite:

U Srbiji je pravo na porodičnu penziju zakonski zagarantovano, ali nije automatsko. Ključ uspeha leži u ispunjavanju starosne granice - za žene 53 godine i za muškarce 58 godina. Ne žurite sa odricanjem od svog čeka dok ne dobijete zvaničnu potvrdu od PIO fonda da je 70% primanja supružnika zaista veće od onoga što trenutno imate na računu.