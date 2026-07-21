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Američki zvaničnici izdali su ozbiljno upozorenje putnicima nakon što je Tajland, jedna od najpopularnijih turističkih destinacija na svetu, drastično pooštrio zakone koji se odnose na kanabis. Jedna neoprezna odluka prilikom pakovanja može dovesti do višegodišnje zatvorske kazne i visokih novčanih kazni.

Pre nego što krenete na put u inostranstvo, važno je da pažljivo pregledate prtljag i proverite da u njemu nema predmeta koji bi mogli da vas koštaju slobode i velike količine novca. Američki zvaničnici podsećaju da je prenošenje proizvoda od kanabisa preko međunarodnih granica i dalje nezakonito u mnogim državama, a kao najnoviji primer navode Tajland, koji je uveo znatno strože kazne za prekršioce.

Od juna 2026. godine tajlandske vlasti primenjuju nova pravila prema kojima se svako ko pokuša da unese ili iznese kanabis iz zemlje bez odgovarajuće dozvole može suočiti sa kaznom do 10 godina zatvora, novčanom kaznom do 500.000 tajlandskih bata (oko 15.000 američkih dolara) ili sa obe kazne istovremeno.

Ova promena predstavlja veliki zaokret u odnosu na prethodnu politiku dekriminalizacije, koja je privukla veliki broj turista, ali sada šalje jasnu poruku svima koji putuju.

Od potpune liberalizacije do strogih kazni

Situaciju dodatno komplikuje činjenica da je Tajland 2022. godine postao prva azijska zemlja koja je dekriminalizovala kanabis. Tada su otvorene hiljade specijalizovanih prodavnica, pa je među turistima stvoren utisak da je kanabis potpuno legalan.

Međutim, taj period nije dugo trajao. Zbog zabrinutosti vlasti zbog nekontrolisane upotrebe, posebno među mladima, Tajland je tokom 2025. godine ponovo praktično kriminalizovao rekreativnu upotrebu kanabisa i uveo obavezu lekarske potvrde za legalnu kupovinu i posedovanje.

Mnogi turisti koji su putovanja planirali na osnovu ranijih informacija o legalizaciji sada rizikuju ozbiljno kršenje zakona. Vlasti su najavile pojačane kontrole na svim međunarodnim aerodromima kako bi sprečile krijumčarenje.

Ne pretpostavljajte da ista pravila važe svuda

Stručnjaci upozoravaju putnike da nikada ne pretpostavljaju da zakoni koji važe u njihovoj zemlji važe i u inostranstvu.

Advokat za pitanja kanabisa iz Njujorka Džefri Hofman ističe da je kanabis, uprkos liberalizaciji u pojedinim američkim saveznim državama i drugim zemljama, i dalje zabranjen u većem delu sveta.

"Kada putujete u drugu državu, podležete njenim zakonima“, rekao je Hofman za Fox News.

Kao primer naveo je slučaj američke košarkašice Britni Grajner, koja je završila u zatvoru u Rusiji nakon što joj je u prtljagu pronađeno ulje kanabisa.

"Ne postoji sigurno mesto kada putujete u inostranstvo. Čak ni nenamerna greška nije opravdanje“, upozorio je Hofman.

Slično mišljenje ima i stručnjak za putovanja Bobi Lori, koji kaže da mnogi putnici pogrešno veruju da je sve što je legalno kod kuće dozvoljeno i u drugim državama.

"Čak i ako proizvod od kanabisa nosite za ličnu upotrebu ili imate lekarski recept, to ne znači da će biti dozvoljen na vašem odredištu“, rekao je.

On savetuje da se pre svakog putovanja detaljno prouče lokalni propisi, kao i da se pažljivo pregledaju rančevi, torbe i ručni prtljag kako u njima ne bi ostali zaboravljeni proizvodi.

Kao primer neobičnih zakona naveo je Singapur, gde postoje stroga ograničenja u vezi sa žvakaćim gumama, što pokazuje koliko je važno upoznati se sa pravilima zemlje u koju putujete.

Haos za turiste i vlasnike prodavnica

Nagla promena zakona izazvala je velike posledice i za turizam. Nakon što je legalizacija privukla veliki broj posetilaca, sada vlada velika neizvesnost.

Turističke organizacije upozoravaju goste na stroga pravila i ozbiljne posledice njihovog kršenja, dok su hiljade prodavnica kanabisa morale da zatvore vrata jer nisu mogle da ispune nove, znatno strože medicinske propise.

To je stvorilo konfuziju i među turistima i među preduzetnicima koji više nisu sigurni šta je dozvoljeno, a šta nije.

Stroga pravila važe u većem delu Azije

Ovim potezom Tajland se ponovo svrstao među zemlje jugoistočne Azije koje imaju veoma stroge zakone o drogama.

Dok su pojedine zapadne države krenule putem legalizacije, mnoge azijske zemlje, poput Singapura i Indonezije, i dalje propisuju izuzetno oštre kazne za posedovanje kanabisa, a za trgovinu drogom u pojedinim slučajevima predviđena je i smrtna kazna.

Vlasti poručuju da nepoznavanje zakona neće biti prihvaćeno kao opravdanje, a pojačane kontrole na aerodromima pokazuju odlučnost da se nova pravila dosledno primenjuju.