Sve veći broj nemačkih turista koji su tokom leta boravili na odmoru na Majorci ovih dana suočava se s neprijatnim iznenađenjem: nedeljama nakon povratka kući stižu im visoke kazne. Razlog je novi propis koji je početkom godine uveden u gradu Palmi i koji je, po svemu sudeći, mnogima postao skupa zamka.

Obavezna ekološka nalepnica

Reč je o ekološkoj zoni uvedenoj radi smanjenja zagađenja u centru grada. Iako je navodno u prvim mesecima postojalo svojevrsno prelazno razdoblje, ono je u međuvremenu isteklo. Kako piše Mallorca Magazin, od 1. jula kazne se izriču bez izuzetka, što je dovelo do pravog talasa pritužbi među stranim posetiocima.

Nadzor ekološke zone sprovodi se kamerama koje automatski beleže registarske oznake. Ukoliko vozilo nema propisanu ekološku nalepnicu, sledi sankcija koja može dostići i do 200 evra. Mnogi Nemci koji su na ostrvo doputovali sopstvenim automobilima sada u poštanskim sandučićima pronalaze obaveštenja o prekršaju – često bez jasnog navođenja gde je i kada ulazak u zabranjeno područje zabeležen. Tačan broj izrečenih kazni nije poznat, ali se pritužbe stalno umnožavaju, piše Fenix magazin.

Nemoguće sprovesti

Posebno problematična situacija nastaje zbog toga što vozila sa stranim registarskim oznakama, prema španskim pravilima, ne mogu dobiti ekološku nalepnicu na uobičajen način. Strancima je omogućeno samo izdavanje posebne dozvole na period od šest meseci, i to isključivo pod uslovom da mogu da dokažu stalno parking-mesto u Palmi.

Međutim, prema navodima lokalnih medija, ta opcija je u praksi gotovo neupotrebljiva. Internet platforma preko koje bi registracija trebalo da se obavi navodno je već mesecima van funkcije, a ni zaposleni u gradskim službama često ne umeju da pruže konkretne informacije.

Nakon prvih nedelja primene novog režima, gradske vlasti objavile su preliminarne podatke: oko 150 vozila dnevno neovlašćeno ulazi u centar Palme. To čini približno 0,38 odsto ukupnog broja nadziranih vozila. Niska stopa se objašnjava činjenicom da se zabrana trenutno odnosi samo na manji broj automobila sa veoma lošim emisijskim kategorijama.