U Srbiji još uvek ovaj znak ne postoji

Svi ulazi u ovu zonu biće jasno označeni posebnim znakom „Zona de bajas emisiones“ (ZBE), o kojem se u Srbiji još uvek ne govori.

Perimetar ZNE u Đironi obuhvata veći deo centra grada – od parka Devesa do ulice Emili Grahit, i od reke Guelj do ulice del Karme, uključujući i ceo Stari grad. Dakle, restrikcije se odnose i na istorijski deo grada i na najfrekventnije saobraćajnice.

Kontrola neće zavisiti od povremenih patrola, već od trajnog sistema: na svim ulazima postavljeni su znakovi i kamere koje automatski očitavaju registarske tablice i proveravaju da li vozilo ispunjava uslove za ulazak u zonu – sistem identičan onome koji već funkcioniše u Barseloni.

Ko može da vozi bez problema

Svi vozači čiji automobili imaju ekološku nalepnicu 0, ECO, B ili C mogu slobodno da ulaze u zonu. Takođe, svi stanovnici Đirone bili su izuzeti od ovih pravila najmanje do 2024. godine, za dalje nije poznato.

Međutim, oni koji se u grad doseljavaju tek od ove, 2025. godine, moraće da poštuju nova ograničenja. Na ovaj način, lokalne vlasti žele da građanima daju dovoljno vremena da se prilagode bez većih poteškoća.

Nema zabrana vikendom

Za vozila bez ekološke oznake zabrana važi samo radnim danima, od ponedeljka do petka, i to od 7 ujutru do 20 časova. Vikendom i praznicima ograničenja se ne primenjuju. Pored toga, vozačima se dozvoljava i do 24 dana godišnje kada mogu da uđu u ZME bez ikakvih posebnih dozvola. Nalepnica na vetrobranskom staklu nije obavezna – kamere same očitavaju tablice i u trenutku proveravaju kategoriju vozila. Tako nova zona funkcioniše brzo i bez nepotrebne papirologije, a cilj joj je da unapredi kvalitet vazduha u gradu bez komplikovanja života vozačima.

Koliko vozila ima problem?

Prema procenama, iz godine u godinu sve je manje automobila koji ne ispunjavaju kriterijume ZBE, jer se vozni park postepeno obnavlja. Trenutno, samo oko 5 odsto vozila neće moći da uđe u zonu tokom radnih dana, što je mali procenat u poređenju sa ukupnim brojem vozila u svakodnevnom saobraćaju u Đironi.

O uvođenju ovog saobraćajnog znaka u Srbiji još uvek se ne govori.

Kakve su kazne ako uđete bez dozvole?

Standardna kazna za ulazak u ZBE bez odgovarajuće ekološke nalepnice iznosi oko 200 evra, uz popust na 100 evra ako se plati u roku za brzo plaćanje.

U Barseloni, kazne su rigoroznije: Mala kršenja (auto i motocikli): kazne između 100 i 500 evra

Ozbiljnija kršenja (putnički i teški kamioni): kazne između 500 i 1.000 evra

Najteža kršenja (vozila koja najviše zagađuju u vreme alarma zbog zagađenosti): do 1.800 evra , a u slučaju ponavljanja prekršaja kazna može biti uvećana za 30 odsto

, a u slučaju ponavljanja prekršaja kazna može biti uvećana za 30 odsto U Madridu, vozila bez nalepnice se kažnjavaju sa 200 evra, potvrđeno je i u zvaničnim izveštajima.

U kojim zemljama EU važi ZNE Belgija – LEZ zone u Antverpenu, Briselu i Gentu. Na primer, Brisel zabranjuje dizel vozila ispod Euro 4 standarda

Nemačka – poznate kao Umweltzonen (ekološke zone), prisutne u više od 50 gradova (npr. Berlin, Keln, Hanover, Štutgart), sa obaveznim nalepnicama za vozila

Holandija– zovu ih milieuzones. Postoje u Amsterdamu, Hagu, Utregtu, Arnhemu; pravila se razlikuju po gradu (npr. zabrana dizelaša ispod Euro 4 ili Euro 6 standarda)

Italija – imaju Zona a Traffico Limitato (ZTL), koja često služi regulatorima saobraćaja, ne nužno isključivo za ekologiju. U pojedinim gradovima (npr. Milano, Firenca, Rim), one funkcionišu i kao LEZ / naplate ulaza po danu („Area C“)

Ujedinjeno Kraljevstvo – postoje Low Emission Zones i Clean Air Zones, uključujući London sa detaljno definisanom ULEZ (Ultra Low Emission Zone), kao i druge gradove poput Birmingema, Glasgova, Mančestera

Švedska – gradovi poput Stokholma, Malmea, Geteborga i drugih imaju okolinsko-ekološke zone, koje zabranjuju teža vozila (> 3,5 t).