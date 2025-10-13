Slušaj vest

Prema podacima sa berze, cena unce zlata je u 13.20 časova iznosila 4.102,5 dolara, a nakon toga je blago pala i u 14.25 časova se prodavala za 4.094,27 dolara po unci.

Kako navodi Fajnenšel tajms (FT), rast cene zlata delimično je podržan i povećanim ulaganjem u zlatne fondove (ETF). Samo u septembru, globalni investitori uložili su 15,5 milijardi dolara u ove fondove, što je drugo najveće mesečno ulaganje u istoriji.

Potražnja za sigurnim investicijama kao što je zlato je nadalje visoka zbog globalne ekonomske nesigurnosti i inflatornih pritisaka.

Cene zlata od početka godine porasle za više od 50 odsto.