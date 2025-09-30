Slušaj vest

Ukoliko američki Kongres ne usvoji budžet do kraja dana, brojne državne agencije u SAD obustaviće rad, što bi moglo odložiti objavljivanje ključnih ekonomskih indikatora, uključujući ADP izveštaj o zapošljavanju u privatnom sektoru za septembar koji je planiran za sredu.

Pored toga, investitori prate i stopu nezaposlenosti u Sjedinjenim Američkim Državama za septembar, koja će biti objavljena u petak. Ovaj indikator smatra se ključnim za buduće odluke Federalnih rezervi o kamatnim stopama.

Stopa nezaposlenosti biće objavljena u petak Foto: Shutterstock

Rast cena zlata tako odražava očekivanja tržišta o mogućem smanjenju kamatnih stopa u SAD i povećanoj potražnji za sigurnim investicijama.

Na tržištu je zabeležen i rast cena srebra, na skoro 50 dolara po unci, što je nivo koji nije dostignut od 2011. godine.

Rekordna kretanja na tržištu zlata i srebra pokazuju da u kriznim i neizvesnim okolnostima raste potražnja za plemenitim metalima.