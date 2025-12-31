Slušaj vest

Lavovska borba predsednika Srbije Aleksandra Vučića donela je najbolju moguću vest uoči Nove godine - Amerikanci su produžili operativnu licencu NIS.

Uskoro kreće redovno snabdevanje preko JANAF-a, a u kratkom roku biće normalizovano i snabdevanje na pumpama NIS.

Vlada Hrvatske ekspresno se oglasila večeras, nakon vesti da će rafinerija nafte u Pančevu nastaviti s radom, nakon što je kompanija NIS dobila licencu američke Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAC), koja omogućava nastavak poslovanja do 23. januara.

"Danas je američki OFAC izdao licencu JANAF-u za nastavak transporta nafte Naftnoj industriji Srbije (NIS) do 23. januara 2026. Time će se omogućiti dalje snabdevanje isključivo naftom neruskog porekla", objavila je Vlada Republike Hrvatske na X-u, prnosi Jutarnji list.

"Ova odluka jasno pokazuje da američka administracija prepoznaje Hrvatsku kao važnog partnera, koji svojom energetskom infrastrukturom doprinosi smanjenju evropske ovisnosti o ruskoj energiji", saopštila je vlada u Zagrebu.

Sve ono što je Srbiji sankcijama oduzeto, vraća se u normalu. Država je bila spremna da izdrži 83 dana bez kapi nafte, koristeći samo iz rezervi.

Podsetimo, predsednik Vučić je danas razgovarao sa zvaničnim Vašingtonom i već stižu sjajne vesti