Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je tokom večerašnjeg gostovanja u emisiji "Hit tvit" da je Srbija pod najtežim pritiskom i da su teški razgovori o rešavanju pitanja NIS-a.

Predsednik je takođe poručio da će 15. januara biti presek, kada će država uraditi svoj posao.

- Rekao sam 15. januar je presek i tada mi radimo svoj posao - poručio je Vučić.

Vučić je napomenuo, gostujući na Pinku u emisiji Hit tvit, da razume šta rade Amerikanci, kao i to što rade Rusi.

- Srbija je pod najtežim pritiskom. I ne mogu da vam objasnim kako su teški ti razgovori i neću o tome da pričam dalje. Jezivi su. I užasno je teško zaštititi naše interese, ali sam odlučan i to ćemo da uradimo - rekao je Vučić.

Na pitanje da li se zbog pritisaka umanjuju nastojanja Srbije da održi neutralnu poziciju između istoka i zapada, Vučić je kazao da smo neutralni i da se to vidi po tome što nas niko mnogo ne voli.

- Vi vidite da mi četiri godine tačno kako nismo otvorili ni jedno poglavlje, ni jedan klaster. Vi stvarno mislite da je lepši život u Albaniji, da su mnogo uređenija zemlja Crna Gora ili ne znam šta - upitao je Vučić.