Srbiji je potrebno rešenje za NIS, a ne produžetak rokova, jer svako prolongiranje produžava našu agoniju, kaže za Kurir ekonomista i savetnik za stane investicije Milan Kovačević povodom odluke Kancelarija za kontrolu strane imovine SAD (OFAK) da produži NIS-u rok za pregovore o prodaji ruskog udela do 24. marta, ali ne i da mu izda operativnu licencu za nastavak rada.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović prekjuče je izjavila da je ruska strana u pregovorima s mađarskom kompanijom MOL u vezi s prodajom većinskog paketa vlasništva u NIS-u. To ide u prilog odluci OFAK-a da se produži rok za prodaju.

Ipak, Srbija nema luksuz da čeka do ovog datuma, smatraju sagovornici Kurira.

Prethodnom licencom američki OFAK je dao NIS-u rok za promenu vlasničke strukture do 13. februara 2026. godine. Na udaru te odluke i sankcija ministarstva finansija SAD, koje su zbog većinskog ruskog vlasništva uvedene 9. oktobra ove godine, prva se našla Rafinerija u Pančevu, koja je zbog prestanka dotoka sirove nafte od 25. novembra ušla u fazu tople cirkulacije, iz koje bi mogla brže i lakše da obnovi proizvodnju.

Šta su naše obaveze?

Milan Kovačević ističe za Biznis Kurir da Srbiji prolongiranje rokova ne pomaže i da ćemo od najnovije odluke OFAK-a imati više štete nego koristi.

- Moramo sami naći rešenje. To što smo tražili prolongiranje rokova ništa ne znači. Nama je vrlo jasno rečeno da sankcija zahteva da Rusi iziđu iz NIS-a, a ovim im je dato više vremena. Nedavno je Putin izjavio da mi moramo da izvršimo svoje obaveze, a šta su to naše obaveze ako mi zavisimo od toga kada će oni izaći iz vlasništva u NIS-u - kaže Kovačević.

On naglašava da sada nastaje jedan vremenski period kada sigurno nećemo imati dovoljno sirove nafte i svih derivata.

- Čak i za izgradnju auto-puta nećemo imati jedan derivat od nafte za asfalt. Čini mi se da smo sada u još težem položaju. Nama stoje sankcije i dok god ih imamo, imaćemo pad privrednog rasta, cene derivata će rasti, a niko nam ne garantuje da rok neće ponovo biti produžen - objašnjava Kovačević i podseća na sankcije koje su nam uvedene 1992. godine koje su nam prepolovile bruto društveni proizvod (BDP).

GORIVO JEFTINIJE DO KRAJA GODINE Cene goriva u Srbiji biće do srede, 31. decembra, za dva dinara manje, pa će maksimalna maloprodajna cena evrodizela biti 194 dinara za litar, a benzina 177 dinara, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine. Nove cene goriva objavljuju se svakog petka, a ovog puta nove cene će biti objavljene ranije zbog novogodišnjih praznika. Kako je navedeno, privredni subjekti koji obavljaju delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava dužni su da utvrđene maloprodajne cene derivata nafte primene odmah po objavljivanju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.

Nastavak poslovanja rešava problem

S druge strane, Marko Miškeljin iz Centra za društvenu stabilnost izjavio je da je pozitivan signal to što je OFAK izdao novu licencu NIS-u kojom je do 24. marta produžen rok za pregovore o prodaju ruskog udela, ali dodao da i dalje ostaje 15. januar kao rok koji je država sebi zadala da se pronađe rešenje.

On je rekao da bi bilo bolje da je NIS-u odobren nastavak poslovanja tokom tog perioda, jer se bez toga za Srbiju situacija ne menja previše.

- Ne treba zaboraviti da je skoro 80 dana otkako smo bez kapi sirove nafte, i dalje čitav sistem funkcioniše bez bilo kakvih poteškoća, ali to stanje nije održivo na duže staze. Raduje to što se u javnosti može čuti da se pregovori o preuzimanju ruskog udela u NIS-u privode kraju i nadamo se da će do toga doći što pre - poručio je on.