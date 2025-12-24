Slušaj vest

Kancelarija za kontrolu strane imovine SAD (OFAK) izdala je novu licencu kompaniji NIS, kojom se dozvoljavaju pregovori o prodaji ruskog udela sa produženim rokom do 24. marta.

Istovremeno, OFAK nije ovlastio NIS da posluje tokom ovog perioda, saznaje Politika.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da još nije video rešenje za NIS.

Vučić je komentariosao pisanje ruskog portala, koji je naveo mađarski MOL, kao kupca koji bi zadovoljio i rusku i srpsku stranu i istakao da problem Srbije neće rešiti to što će ruskoj strani biti produžen rok za pregovore, kao i da se taj problem mora brzo rešavati jer Srbiji "curi sat".

Kako je rekao Vučić, postoje razgovori koji nagoveštavaju da je moguće da se nešto dogodi, ali da se još nije dogodilo nešto zbog čega bismo bili radosni.

Vučić je, na otvaranju deonice Moravskog koridora od petlje "Vrnjačka Banja" do petlje "Vrba" u dužini oko 14 kilometara, istakao da je nemoguće da Srbija na dnevnom nivou uz sve kapacitete NIS-a uvozi šest tona dizela.

- Ja nisam još video rešenje, ovo što je produžen rok za njihove pregovore to je jedna stvar, ali mi imamo problem jer ne možemo da uvozimo šest tona dizela na dnevnom nivou. To je nemoguće za nas. Mi to pokrivamo sve iz tekućih rezervi, zbog čega nisam srećan. Imamo velike probleme, čudesno je da smo 76 dana izdržali bez kapi nafte stigle kroz cevovod - kazao je Vučić.

Predsednik je naveo da će Srbija izdražati još i to iz razloga što je bila spremna.

- To je zato što smo se ponašali kao pravi domaćini, ali ti rokovi za sklapanje ugovora, nam ne znače. Šta ćemo mi da radimo do 24. marta, da se ubijemo četiri puta do tada? Prosto to moramo da rešimo ili brzo ili da rešimo na neki drugi način. Ja se nadam da će Rusija zajedno sa bilo kim, s kim god oni hoće, uspeti da pronađu najbolje rešenje i da to rešenje bude uskoro - naveo je Vučić.

Na pitanje da li će NIS ukoliko uđe u stečaj izgubiti vrednost na tržištu, Vučić je kazao da nema nikakve sumnje da firma u stečaju nema vrednost blizu onoj koja radi normalno.

Navodeći da NIS nije blizu stečaja, Vučić je kazao da Srbija jeste u problemu.

- Dok još ne počnu da funkcionišu sporedne sankcije, oni nisu u problemu, ali mi smo u problemu. Dakle, to što vi ne vidite moje suze i ne vidite moju vrisku i kuknjavu na dnevnom nivou, to ne znači da situacija nije teška i dramatična. To znači da smo se mi dobro pripremili, ali da nam polako taj peščani sat curi. Nama curi, drugima ne curi. Jer ja neću da se vraćamo na kantice, ja neću da se vraćamo na ono što smo imali u prošlosti, Srbija gleda u budućnost i Srbija hoće da ima normalno funkcionisanje svoje zemlje i hoće da ima ubrzan ras - rekao je predsednik.

Dodao je da se taj problem mora brzo rešavati jer trenutno crpimo supstancu i trošimo ono što smo čuvali godinama.

Kako je istakao, ništa od toga nije postojalo dok on nije na tome insistirao, a svi su se bunili zato što je deo para izdvajan za rezerve.

- Smejali ste mi se i za grašak i za pasulj, vidi ovu budalu. Nekada sam sam sebi ličio na svog oca koji drži u podrumu 50 kila masti i 50 kila brašna, on misli da će rat sutra da izbije i da nema u prodavnici da se kupi. E, tako smo se mi ponašali. I zahvaljujući tome još imamo goriva, ali nam curi sat. A mi moramo to da obezbedimo - rekao je Vučić.

Podsdetimo, Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država nije produžilo posebnu licencu kompaniji NIS koja joj omogućava nesmetano operativno poslovanje, čime je od 9. oktobra i zvanično naftni gigant pod sankcijama.