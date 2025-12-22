Slušaj vest

Ukoliko bi ove nedelje OFAK-u bio upućen novi zahtev da NIS-u produži operativnu licencu, to bi značilo da ima pomaka u pregovorima između Rusije i potencijalnog kupca, smatra stručnjak za energetiku Željko Marković.

Marković kaže da dokle god se snabdeva tržište iz uvoza i državnih rezervi dotle možemo očekivati relativno stabilnu situaciju.

Počela je nedelja u kojoj bi, prema najavama s vrha države, kriza nastala uvođenjem američkih sankcija NIS-u mogla da se približi raspletu.

Novi zahtev OFAK-u

Tokom ove sedmice, nakon razgovora koje je Srbija obavila sa stranim akterima uključenim u ovu krizu, američkoj kancelariji OFAK, nadležnoj za slučaj NIS-a, trebalo bi da bude poslat novi zahtev da se Naftnoj industriji produži operativna licenca.

Predsednik Aleksandar Vučić rekao je da Srbija ubrzano uvozi gorivo i da ga ima dovoljno najmanje do 15. a možda i do 25. januara.

Stručnjak za energetiku Željko Marković smatra da ako će ove nedelje OFAK-u biti upućen novi zahtev da NIS-u produži operativnu licencu, to bi trebalo da znači da ima pomaka u pregovorima.

- Postajali su neki pregovori sa kupcem između ruske strane, koja je većinski vlasnik, tako da bi to trebalo da bude rezultat tih pregovora - da su se pregovori dobro kretali - izjavio je Marković za RTS.

Međutim, zadnju reč ima, kako ističe, upravo OFAK.

Odgovarajući na pitanje postoje li šanse da odgovor bude ovog puta drugačiji, Marković kaže da ćemo videti.

- Javnost nije obaveštena ni o pregovorima, ni ko su akteri na kraju krajeva u tim pregovorima. Imamo nagađanja da je reč o "Adnoku“, ali nikakvih zvaničnih izjava u tom smislu nema - naveo je Marković.

Procena OFAK-a o kupcu

Od procene OFAK-a zavisiće da li je taj kupac prihvatljiv za OFAK, da li će se i kako odvijati isplata tog eventualno dogovorenog posla, da li će to ići na neki zamrznuti račun ili će se pokušati isplata direktno u Rusiji, objašnjava Marković uz napomenu da su to neke činjenice koje će OFAK razmatrati.

Takođe, procenjuju da li postoji neka sumnja da će se to posle vratiti Rusiji.

"Sve se to gleda u OFAK-u i onda na osnovu toga će odlučiti da li ćemo dobiti operativnu licencu. Ako NIS ne bude dobio i nakon toga operativnu licencu, onda znači da procena OFAK-a nije bila pozitivna – da to nije zadovoljilo ono što su oni očekivali“, dodaje Marković.

U kakvom položaju Srbija dočekuje ovu nedelju

Dokle god se snabdeva tržište iz uvoza i državnih rezervi, dotle možemo očekivati relativno stabilnu situaciju, rekao je Marković.

"Međutim, u onom trenutku kada se te državne rezerve potroše, onda više ne možemo očekivati da će tako biti ako se do tada ne reši situacija, odnosno ako rafinerija ne krene da radi. Trenutno je tržište stabilno, ali izjave naših zvaničnika ukazuju na to da je polako krenulo da se troši ono što je u rezervama i da bi već 25. januara mogli da nastanu neki problemi, ukoliko se ne dobije licenca i ukoliko rafinerija ne startuje sa poslom. I rafineriji će trebati mesec dana da ponovo pokrene proizvodnju pod uslovom da dobije tu operativnu licencu", napominje stručnjak za energetiku.

Prema njegovim rečima, dinamika potražnje na tržištu određuje koliko će šta trajati.

"Ukoliko nemate neku veliku potražnju, onda to može da traje duže. Ukoliko dođe do neke veće potražnje, onda se period skraćuje", navodi Marković.

Situacija na međunarodnom tržištu

Što se tiče međunarodnog tržišta, postoji dostupnost derivata, kaže Marković.

"Dakle, i mi smo sada bez problema za potrebe rezervi kupovali derivate, tako da sa te strane nije problem. Bio je problem zbog toga što su pojedine rafinerije bile u kvaru pa nisu radile, pa je to malo unosilo poremećaj na tržištu, ali generalno gledano ne postoji nekih većih problema“, rekao je Marković.

Govoreći o ceni nafte, napominje da se na tržištu kreće oko 60 dolara, i da nije kao nekada po 70 i 80 dolara.

O oglašavanju Putina

Ruski predsednik Vladimir Putin se prvi put od uvođenja sankcija NIS-u oglasio na tu temu.

"Što se tiče samih oglašavanja zvaničnika sa ruske strane i američke strane, to su dva suprotstavljena cilja i naravno to spada sve u deo geopolitike. Američka administracija traži da rusko vlasništvo totalno izađe, da bi najbolje bilo i kada se ne bi ništa isplatilo. To je stav koji ide s jedne strane, budući da je uperen protiv Rusije. S druge strane, Rusija gleda da to odbrani i upozorava i sve ostale strane, koje su u samom procesu, da ne ide u nacionalizaciju, da ne bude nekog otimanja", kaže Marković.

Pozicija Moskve je uvek bila jasna i tu nema dileme, ocenjuje gost Jutarnjeg programa.

Što se tiče pozicije Beograda, pa i Beograd pokušava da između dve suprotstavljene strane koliko-toliko prođe sa što manje štete, naveo je Marković.

"One su 100 posto opozitne, tako da je jako teško proći kroz ceo taj proces da budete neoštećeni. Svakako ćemo imati neku štetu", zaključio je Marković.