- Znamo šta se događa sa kompanijom NIS. Imamo međudržavni sporazum i polazimo od toga da će prijateljsko srpsko rukovodstvo to imati u vidu. Imamo predstavu u kom pravcu želimo da zajedno idemo dalje. Radimo na tome i nadam se da ćemo naći potrebno rešenje - rekao je Putin tokom velike konferencije.

Ruski predsednik Vladimir Putin sumira 2025. u "Direktnoj liniji"

On je dodao da se pritisak sa Zapada, putem sankcija, nastavlja, i da je to demonstracija politike moći.

- Moskva pretpostavlja da će Beograd ispuniti svoje obaveze, a obe zemlje će realizovati brojne druge projekte - rekao je Vladimir Putin.

Vučić o sankcijama NIS-u

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u utorak rekao da mi ne učestvujemo u dogovorima o NIS-u, već ruska strana i jedna velika kompanija.

- Oni naravno moraju da razgovaraju i sa nama i očekujem da početkom nedelje imamo trilateralne razgovore - rekao je predsednik Vučić. Ali to, kaže, moraju na kraju Amerikanci da odobre.

Aleksandar Vučić Foto: Marko Karović

- Onoliko koliko sam obavešten, mislim da se pregovori bliže kraju između ruske strane i jedne velike kompanije. Oni moraju da razgovaraju sa nama i očekujem da bi do ponedeljka mogli da obavimo te trilateralne razgovore. Ukoliko bi taj problem ranije rešili, sa više nade bi mogli da uđemo u sledeću godinu. To bi značilo apsolutna normalizacija rada.