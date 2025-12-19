Slušaj vest

ALTA banka, kao generalni sponzor Rvačkog saveza Srbije, obeležila je na svečanoj dodeli priznanja uspehe najboljeg rvača sveta Aleksandra Komarova i najboljeg trenera Srbije Vojislava Trajkovića. Ovim partnerstvom banka još jednom potvrđuje svoju dugoročnu posvećenost razvoju sporta i vrhunskih rezultata u Srbiji.



ALTA banka - snažan oslonac srpskog sporta



ALTA banka još jednom je potvrdila svoju ulogu pouzdanog partnera srpskog sporta, ove godine i kao generalni sponzor Rvačkog saveza Srbije. Na svečanoj godišnjoj dodeli priznanja Rvačkog saveza Srbije, održanoj 18. decembra u Hali 5 Beogradskog sajma, okupili su se najbolji rvači, treneri, sportski radnici i partneri Saveza.





Foto: Aleksandar Nalbantjan/Aleksandar Nalbantjan

Veče posvećeno najboljima u srpskom rvanju



Centralni junaci večeri bili su Aleksandar Komarov i Vojislav Trajković. Komarov je proglašen za najboljeg takmičara Srbije u 2025. godini, dok je Trajković poneo priznanje za najboljeg trenera. Poseban pečat svečanosti stigao je sa svetske scene - Svetska rvačka federacija proglasila je Komarova za najboljeg rvača sveta u grčko-rimskom stilu, bez obzira na težinsku kategoriju.



Aleksandar Komarov - sezona za istoriju



Titulu najboljeg rvača Srbije Aleksandar Komarov zaslužio je zahvaljujući izuzetnoj sezoni u kojoj je osvojio zlatnu medalju na Svetskom prvenstvu u Zagrebu, bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u Bratislavi, kao i prvo mesto na svetskoj rang-listi u grčko-rimskom stilu. Njegovi rezultati svrstavaju ga među najuspešnije sportiste koje je Srbija imala u 2025. godini i dodatno potvrđuju kvalitet srpskog rvanja.

Foto: Aleksandar Nalbantjan/Aleksandar Nalbantjan





Vojislav Trajković - trener koji gradi šampione



Priznanje za najboljeg trenera pripalo je Vojislavu Trajkoviću, koji je predvodio reprezentaciju Srbije do značajnih medalja na međunarodnim takmičenjima, uključujući srebro na Evropskom prvenstvu, kao i odličja sa renomiranih međunarodnih turnira. Njegov stručni rad i posvećenost predstavljaju temelj dugoročnog razvoja i kontinuiteta uspeha reprezentacije Srbije.

Vizija usmerena ka Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028



Predsednik Rvačkog saveza Srbije Damir Šabić istakao je da su ostvareni rezultati deo jasne strategije razvoja srpskog rvanja:



„Sve medalje i priznanja koje danas slavimo važne su stanice na putu ka našem glavnom cilju - osvajanju medalje na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. godine. Na tom putu imamo snažnu podršku države i partnera, a posebno našeg generalnog sponzora ALTA banke. Bez takve podrške, ovakvi rezultati ne bi bili mogući“, poručio je Šabić.

Foto: Aleksandar Nalbantjan/Aleksandar Nalbantjan





ALTA banka i sport - zajedničke vrednosti



U ime ALTA banke, Miroslav Reljić, direktor Odeljenja za mikrobiznis, naglasio je da banka sport vidi kao jednu od ključnih oblasti društvene odgovornosti:



„Velika nam je čast što podržavamo Rvački savez Srbije i sportiste koji svojim radom i rezultatima inspirišu mlade generacije. ALTA banka stoji uz sport - i individualni i kolektivni - jer verujemo da sport gradi karakter, disciplinu i izvrsnost, vrednosti koje negujemo i u našem poslovanju“, izjavio je Reljić. Partnerstvo koje donosi rezultate



Svečanost je bila prilika da se oda priznanje Ministarstvu sporta, Olimpijskom komitetu Srbije, sportskim klubovima, sudijama i svim institucijama i pojedincima koji doprinose razvoju i popularizaciji rvanja u Srbiji. Zaključeno je da su osvojene medalje snažan podstrek za dalji rad, dok ALTA banka ostaje stabilan oslonac i dugoročni partner srpskog rvanja na putu ka novim sportskim uspesima i olimpijskim ciljevima.

