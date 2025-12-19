Slušaj vest

Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević izjavila je danas da je u ovoj godini isplaćeno 750 miliona dinara subvencija majkama za kupovinu prve nekretnine i navela da je za 2026. godinu za tu meru opredeljeno 1,1 milijardi dinara.

Žarić Kovačević je rekla da je Ministarstvu odobreno povećanje budžeta za 2026. godinu za 33,02 odsto, a da će ta sredstva biti namenjena za subvencije majkama za kupovinu prve nekretnine.

- To je mera koja se najviše koristi u našem Ministarstvu. Podnošenje zahteva je kontinuirano, što nas raduje i svima ćemo izaći u susret, sa svima ćemo razgovarati i potruditi se da ispune uslove kako bi dobili subvenciju - rekla je Žarić Kovačević za K1 televiziju i podsetila da je maksimalni iznos za kupovinu prve nekretnine do 20.000 evra.

Uslovi za subvenciju

Podsetila je da je uslov da nosilac subvencije bude majka, da dete u trenutku podnošenja zahteva nije navršilo godinu dana i da majka nema nekretninu na svoje ime.

Bebe rođene u 2026. godini biće deo Beta generacije Foto: Shutterstock

Istakla je da je to izuzetno značajna mera za mlade i da te subvencije mogu biti dodatna prednost prilikom uzimanja kredita.

- Mlade majke koje dobiju subvenciju mogu da je iskoriste kao olakšicu kod banaka, koje uz podršku Vlade Srbije nude povoljnije uslove kreditiranja, uključujući i niže kamatne stope - kazala je ministarka.

Istakla je da su mere Ministarstva za brigu o porodici i demografiju lako dostupne svim građanima, uz jasno definisane kriterijume i uslove.

- Sa druge strane, podigli smo nivo operativnosti na najviši mogući stepen. Danas sa svim majkama koje nam se jave za subvenciju za kupovinu prve nekretnine komuniciramo telefonom ukoliko je potrebno dopuniti dokumentaciju. Trudimo se da ne šaljemo mejlove i poštu jer se na to čeka, već da sve rešavamo brzo i efikasno - rekla je Žarić Kovačević.

Govoreći o merama podrške porodici, ministarka je istakla da roditeljski dodatak ostaje jedna od ključnih mera državne podrške za rađanje dece.

Roditeljski dodatak

Podsetila je da za prvo dete roditeljski dodatak iznosi jednokratno 500.000 dinara, dok se za rođenje četvrtog deteta isplaćuje ukupno 3.280.000 dinara u 120 mesečnih rata.

- Na taj način država porodicama nudi dugoročnu sigurnost i kontinuitet, u kombinaciji sa subvencijom za kupovinu prve nekretnine, što može biti snažan podsticaj da se roditelji odluče na proširenje porodice - istakla je Žarić Kovačević.

Osvrćući se na demografske tokove u Srbiji, ministarka je ukazala da se manje opštine suočavaju sa odlaskom stanovništva i migracijama i navela primer opštine Crna Trava.

- Ljudi ne dolaze da žive tamo, bez obzira na finansijska davanja i subvencije koje opština nudi. Do sada su izdvajali 250.000 dinara za rođenje svakog deteta, a plan je da taj iznos povećaju na pola miliona dinara - rekla je ministarka.

Foto: Shutterstock

Dodala je da će se raditi detaljne analize odlaska stanovništva, uključujući mere finansijske prirode, ali i mere koje nisu finansijske.

- Cilj je da se utvrdi da li bi određene investicije u opštini mogle doneti prosperitet i učiniti je privlačnom za porodice koje bi želele da se tamo presele - kazala je Žarić Kovačević.

Govoreći o Strategiji demografskog razvoja, čija je izrada u toku, ministarka je navela da taj dokument ima dugoročni karakter i da je plan da se primenjuje od 2026. do 2036, sa projekcijama do 2050. godine.

- Moramo posmatrati dugoročno kako bismo zaustavili gašenje sela, manjih mesta i opština, ali i da bismo razumeli motivaciju ljudi, ko se iz opštine ili grada srednje veličine seli u veliki grad, da li to čini po svaku cenu i na koji način razmišljaju ljudi koji se iz opština sa do 8.000 stanovnika odlučuju za život u gradovima srednje veličine - rekla je Žarić Kovačević.