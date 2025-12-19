Trampov potpis iz korena menja sve u Srbiji i na Zapadnom Balkanu: Novi zakon proglašen američkim nacionalnim interesom
Američki predsednik Donald Tramp potpisao je novi zakon kojim Vašington izbacivanje ruskog gasa i nafte sa Zapadnog Balkana proglašava za nacionalni interes SAD, pišu mediji.
Predsednik SAD potpisao je Zakon o autorizaciji nacionalne obrane za fiskalnu 2026. godinu. U ovom aktu direktno se navodi izbacivanje ruskih energenata sa Zapadnog Balakan, čime se direktno udara i na Srbiju, navode mediji.
Šta piše u zakonu?
Pod tačkom 16. navodi se:
"Zavisnost od ruskih izvora fosilnih goriva i prirodnog gasa za zemlje Zapadnog Balkana povezuje njihove ekonomije i politike za Rusku federaciju i sprečava njihove aspiracije ka članstvu u Evropskoj uniji."
Tačka 17.
"Smanjivanje oslanjanja zemalja Zapadnog Balkana na ruski prirodni gas i fosilna goriva je od nacionalnog interesa za SAD."
Tačka 18.
"Rastući uticaj Kine na Zapadnom Balkanu mogao bi takođe da ima štetan utican na stratešku konkurenciju, demokratiju i ekonomsku integraciju u Evropu."
Pritisci na Srbiju dolaze do tačke pucanja, zaključuju mediji.
Biznis Kurir/ B92.net