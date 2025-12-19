Slušaj vest

Na severu Banata nedaleko od Zrenjanina na 90 km severno od Beograda na obali istoimenog jezera nalazi se banja Rusanda. Mineralno blato iz jezera Rusanda jedno je od najlekovitijih u Srbiji, a sama banja je jedno od najneobičnijih i najstarijih prirodnih lečilišta u Srbiji. Iako ne spada u najpopularnije banje Rusanda već više od jednog veka privlači one koji tragaju za olakšanjem od bola, rehabilitacijom, ali odmorom za dušu i telo.

Smeštena uz obalu slanog jezera Rusanda, banja duguje svoju reputaciju upravo ovom prirodnom fenomenu, reliktu nekadašnjeg Panonskog mora. Njegovo lekovito blato i voda postali su temelj jednog od najznačajnijih rehabilitacionih centara u Vojvodini. U samoj banji postoji termalni izvor iz koga dolazi voda čija temperatura i leti i zimi iznosi 32 stepena.

Od narodne legende do naučne potvrde

Priče o lekovitosti rusandskog blata kružile su Banatom još u 19. veku. Legenda kaže da je devojka po imenu Roksanda tražeći izgubljeni prsten u jezeru, slučajno izlečila bolne zglobove, dok druge priče pominju čobane i guske koje su se oporavljale u slanom mulju.

Ipak, sve počinje 1867. godine, kada je lokalni paroh Nikola Bibić poslao uzorke vode i blata na analizu u Beč. Rezultati su potvrdili izuzetna terapijska svojstva rusandskog peloida, koja su tada upoređivana sa najpoznatijim evropskim banjama. Time je Rusanda dobila i zvaničnu naučnu potvrdu onoga što su meštani odavno znali da su voda i blato lekoviti.

Za lečenje i odmor

Poslednjih godina banja Rusanda je doživela procvat i u nju dolaze ne samo penzioneri i oni kojima je potrebna rehabilitacija već sve više i mladi koji žele da uživaju u spa i velensu posebno tokom vikenda. U samoj banji postoji Specijalna bolnica za rehabilitaciju, a njena osnovna snaga i dalje leži u prirodnim terapijama. Lekovito blato koristi se u tretmanima reumatskih oboljenja, problema sa zglobovima i kičmom, neuroloških stanja, ali i u oporavku nakon povreda i operacija.

Termomineralna voda i peloid kombinuju se sa savremenim metodama fizikalne terapije, što ovu banju čini posebno značajnom za pacijente kojima je potrebna dugotrajna i ozbiljna rehabilitacija. Pacijenti najčešće dolaze zbog sledećih stanja:

fizikalna terapija i rehabilitacija nakon povreda i operacija

lečenje neuroloških oboljenja

terapije za reumatizam, artritis i deformitete lokomotornog sistema

Iako je pre svega medicinska ustanova, Rusanda je poslednjih godina otvorila vrata i onima koji dolaze zbog prevencije i relaksacije, a nude sledeće tretmane:

masaže (relaks, orijentalna, vulkansko kamenje)

Body-Therm kabina (kombinacija aromaterapije, musicoterapije, saune)

radiofrekvencija, limfna drenaža i drugi tretmani za opuštanje i revitalizaciju

aromaterapija

saune Cene smeštaja

Sam kompleks se nalazi u prostranom parku sa borovima, bagremom i lipama, što stvara mirnu prirodnu sredinu idealnu za odmor i oporavak. Banja Rusanda nikada nije bila mondensko odmaralište, ali je oduvek bila mesto kome se ljudi vraćaju. Oni koji su ovde pronašli olakšanje od bola, rehabilitaciju ili jednostavno predah od ubrzanog života, često je preporučuju "od usta do usta“.

Smeštaj je moguć u samom centru koji ima više tipova soba, a cena je uglavnom od 20 do 30 evra, a nešto jeftinije je u privatnom smeštaju. Kad je u pitanju hrana možete uživati u bogatim ukusima Vojvodine za vrlo malo para.