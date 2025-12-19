Slušaj vest

Ministar finansija Siniša Mali oglasio se na svom instagram profilu povodom susreta sa predsednikom Gruzije Mihailom Kavelašvilijem, istakavši značaj jačanja odnosa između dve zemlje, kao i zajedničke projekte koji doprinose razvoju Srbije. Tom prilikom, sa gruzijskim zvaničnikom obišao je Beograd na vodi, simbol savremenog razvoja prestonice, i razgovarao o unapređenju ekonomske saradnje, infrastrukturnim projektima i budućim planovima, među kojima se posebno izdvaja Ekspo 2027 u Beogradu.

- Danas sam sa predsednikom Gruzije Mihailom Kavelašvilijem obišao @belgradewaterfront koji je simbol napretka naše Srbije. Drago mi je što sam imao priliku da poštovanog prijatelja upoznam sa projektom koji je promenio lice Beograda i Srbije, ali i sa ostalim projektima na kojima predano radimo poput @expo_belgrade_2027. Ekspo predstavlja motor razvoja Srbije i čast mi je što je i Gruzija potvrdila učešće na izložbi koja će se 2027. održati u Beogradu.

Sa dragim gostom razgovarao sam i o snažnijem povezivanju dve zemlje i produbljivanju odnosa, kao i o konkretizaciji ekonomske saradnje. Složili smo se da su potencijali za unapređenje saradnje veliki.

Srbija i Gruzija imaju bliske odnose, dva naroda imaju mnogo toga zajedničkog, ali na tome treba više raditi u budućnosti. Unapređenju saradnju svakako će doprineti i uvođenje direktnih letova kompanije Er Srbije između Beograda i Tbilisija od 15. juna ove godine.

Raduje me i to što je dogovoreno da se 22. decembra održi sastanak mešovitog komiteta dve zemlje koji će pokrenuti razgovor o uspostavljanju i zaključenju ugovora o slobodnoj trgovini. To je samo početak. Nastavićemo da gradimo zajedničke veze i radimo na unapredjenju saradnju na svim poljima - napisao je ministar.