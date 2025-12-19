Slušaj vest

Prošlogodišnji rezultat od 4,4 miliona prevezenih putnika premašen je 19. decembra, skoro dve nedelje ranije nego prošle godine, što je direktan pokazatelj rasta potražnje putnika, efikasnog upravljanja flotom, širenja mreže destinacija, ali i stabilnosti i snage kompanijskog brenda.

Sve procene ukazuju da će 2025. biti rekordna, sa povećanjem broja putnika od 3 odsto u odnosu na prošlu godinu, kao i da će rekord sa 4,5 miliona prevezenih putnika, koji je postavio nekadašnji JAT, biti premašen.

Ostvareni uspeh će biti još značajniji, imajući u vidu da je nekadašnja kompanija poslovala na mnogostruko većem tržištu od tržišta na kome danas posluje Er Srbija. Sa preko 47.000 realizovanih letova, što je 4 odsto više u odnosu na prošlu godinu, Er Srbija nastavlja uspešno da se razvija i u zahtevnim tržišnim okolnostima.

Air Serbia Foto: Er Srbija



„Ovo je istorijski trenutak za našu kompaniju. Premašili smo rekorde i pokazali da domaća avio-kompanija može da parira liderima u avio-industriji. Ekonomski uticaj Er Srbije na ukupni BDP Republike Srbije iznosi oko 1,4 odsto, čime se potvrđuje značaj koji naša kompanija ima ne samo u vazdušnom saobraćaju, već i u ukupnom privrednom razvoju zemlje. Naš fokus ostaje na kvalitetu usluge, širenju mreže destinacija i jačanju dugolinijskih letova. Avijacija je dinamičan mehanizam, a Er Srbija je snažna i stabilna kompanija koja nastavlja da raste. Naš cilj je da 2026. godinu dočekamo sa još ambicioznijim planovima i rekordima“, izjavio je generalni direktor Er Srbije, Jirži Marek.

Uvođenjem sezonskih i tematskih linija, nacionalni avio-prevoznik odgovara na potrebe različitih segmenata tržišta – poslovnih putnika i putnika sa specifičnim interesovanjima. Otvaranje novih tržišta, unapređenje poslovnih prilika i turističke razmene postignuto je razvojem i diversifikacijom linija. Dugolinijski letovi ka Njujorku, Čikagu, Guangdžouu i Šangaju, beleže veliko interesovanje putnika, kao i već najavljena i dugo očekivana direktna linija za Toronto, čiji će prvi let biti realizovan 23. maja naredne godine.

Tokom 2025. godine mreža je proširena sa šest novih destinacija, od kojih su se neke po prvi put našle na mapi Er Srbije, a neke su obnovljene posle višegodišnje pauze. Er Srbija je najavila uvođenje još šest novih ruta u 2026. godini, koje će zadovoljiti i one najzahtevnije putnike koji se opredeljuju za avanturističke destinacije.