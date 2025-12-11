Srpska avio-kompanija saopštila je danas da je moguće kašnjenje letova zbog guste magle, kao i da je bezbednost putnika i članova posade ispred svega.
Er Srbija upozorava na kašnjnje letova zbog magle: Bezbednost putnika i članova posade je prioritet
Nacionalna avio-kompanija Er Srbija saopštila je danas da je usled smanjene vidljivosti zbog magle na aerodromima u Srbiji i u regionu, moguć uticaj na odvijanje saobraćaja Er Srbije i dodali da je bezbednost putnika i članova posade najvažniji prioritet kompanije.
Kako se navodi u objavi na Instagramu kompanije, nadležne službe srpske nacionalne avio-kompanije preduzimaju sve što je u njihovoj moći da se očuva redovnost saobraćaja, u skladu sa planiranim redom letenja.
Dodaje se da putnici mogu, za više informacija, da se obrate Kontakt centru Er Srbije na 0800 111 528 iz Srbije, na broj +381 11 311 21 23 iz inostranstva ili da posete sajt airserbia.com i stranice Er Srbije na društvenim mrežama.
