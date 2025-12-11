Slušaj vest

Nacionalna avio-kompanija Er Srbija saopštila je danas da je usled smanjene vidljivosti zbog magle na aerodromima u Srbiji i u regionu, moguć uticaj na odvijanje saobraćaja Er Srbije i dodali da je bezbednost putnika i članova posade najvažniji prioritet kompanije.

Kako se navodi u objavi na Instagramu kompanije, nadležne službe srpske nacionalne avio-kompanije preduzimaju sve što je u njihovoj moći da se očuva redovnost saobraćaja, u skladu sa planiranim redom letenja.