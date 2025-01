- "Air Serbia" je nedavno uspostavila treći direktni let do Kine, između Srbije i Šangaja. To će, verujemo na osnovu prethodnog iskustva, doprineti još većem dolasku turista iz ove prijateljske zemlje. Kad govorimo o avio saobraćaju i direktnim avio linijama, direktne linije do Njujorka i Čikaga su i te kako značajne, što potvrđuje podatak da je zabeležen veliki rast broja američkih turista kojih je u prvih 11 meseci 2024. bilo za 8 odsto više nego u istom periodu 2023. - kaže Labović.