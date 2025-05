Na Fejsbuk stranici "Nikana", koja okuplja srpske turiste u Grčkoj , objavljeno je novo upozorenje o strožim saobraćajnim kontrolama na Kasandri, i to na samom početku sezone.

Srpski turisti su kažnjeni sa 200 evra zbog toga što su iz desne trake skrenuli ulevo u ulicu u kojoj se nalazio njihov apartman. Sve se dogodilo u Kriopigiju, na glavnom putu koji prolazi kroz mesto, a kako navode, "nije bilo drugog načina da se dođe do smeštaja".

"Policija nas je pratila do smeštaja i naplatila kaznu od 200 evra, uzevši nam dokumenta. Nakon toga smo morali da idemo u Kasandriju da platimo kaznu. Tvrdili su da smo prešli preko duple pune linije skrećući do smeštaja sa leve strane puta“, navedeno je u objavi. Dodaju i da su policajci bili veoma neprijatni i da u početku nisu želeli da im vrate dokumenta do ponedeljka, iako je kazna odmah plaćena.