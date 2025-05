Na Redditu nedavno se pojavilo pitanje korisnika koji je doživeo veoma stresnu, ali nažalost ne tako retku situaciju: „Malopre mi je bankomat skinuo pare sa računa , a nije mi dao novac. Da li je neko imao istu situaciju?“ Odmah su usledili brojni odgovori drugih korisnika kojima se dogodila ista stvar i koji su otkrili da je novac moguće vratiti, ali da će to zahtevati vreme.

"Meni se to desilo nedavno, i to na bankomatu druge banke. Pozvao sam svoju banku, oni su mi poslali obrazac na mejl koji sam popunio i poslao nazad. Za otprilike nedelju dana novac mi je vraćen. Ako ti se to desilo na bankomatu tvoje banke, samo ih kontaktiraj – verujem da će ti još brže rešiti situaciju nego meni. Možda ih čak ne moraš ni zvati, ali ja bih ih svejedno kontaktirao.“