Država sve više prepoznaje potrebe mladih koji žele da započnu samostalan život i obezbede svoj prvi dom. Program subvencionisanih stambenih kredita postao je važan mehanizam podrške generaciji koja ostaje u Srbiji, stvara porodice i gradi svoju budućnost. Kroz povoljnije kamatne stope, duže rokove otplate i jednostavnije uslove, mladima se omogućava lakši pristup stanovanju.

Skupština Srbije usvojila je izmene Zakona o utvrđivanju garantne šeme i subvencionisanju dela kamate, čime je potvrđeno da će ova mera biti na raspolaganju i tokom naredne godine.

Koliko mladih je do sada došlo do kredita

Kako je Biznis Kuriru rečeno iz Ministarstva finansija, prema nedeljnoj anketi koju ovo ministarstvo sprovodi sa osam banaka koje učestvuju u programu podrške mladima u kupovini prve stambene nepokretnosti, do sada je potpisano 4.384 ugovora o kreditu, odobreno je dodatnih 197 kredita koji čekaju potpis, a u proceduri se nalaze 424 zahteva. Interesovanje za ovu vrstu kredita do sada je iskazalo više od 8.700 mladih.

Šta donosi produženje garantne šeme

Iz Ministarstva finansija za Biznis Kurir kažu da je vrednost ovog programa inicijalno bila 400 miliona evra, što je projektovano da će podržati kupovinu do 5.500 stambenih jedinica. Međutim, analizom izveštaja dobijenih od poslovnih banaka koje učestvuju u programu, kao u upita od strane zainteresovanih lica, došlo se do zaključka da su sredstva opredeljena za ukupan iznos kredita pokrivenih garancijom, u navedenom iznosu od 400 miliona evra, nedovoljna da se zadovolji tražnja za ovom vrstom kredita - kažu iz Ministarstva finansija.

Zato su, kako bi se nastavilo efikasno sprovođenje preduzetih mera podrške mladima u kupovini prve stambene nepokretnosti, predložene, a potom i usvojene u Narodnoj Skupštini Republike Srbije, Izmene zakona o utvrđivanju garantne šeme i subvencionisanju dela kamate kao mera podrške mladima u kupovini prve stambene nepokretnosti. Tim izmenama je garantna šema proširena za dodatnih 200 miliona evra, tako da ukupan iznos kredita pokrivenih garancijom iznosi 600 miliona evra.

Ko ima pravo na subvencionisani kredit

Subvencija je namenjena mladima od 20 do 35 godina koji su državljani Srbije i imaju prebivalište u zemlji. Pravo na kredit imaju zaposleni, bez obzira da li rade na određeno ili neodređeno vreme, kao i preduzetnici, poljoprivrednici i samostalni umetnici. Program je otvoren i za nezaposlene, pod uslovom da obezbede kreditno sposobnog člana porodice kao jemca.

Uslov za korišćenje subvencije je da korisnik ne poseduje nekretninu na svoje ime, kao i da nije imao neizmirene obaveze prema banci u prethodnih 12 meseci, odnosno pre 1. januara 2025. godine.

Procedura za dobijanje kredita

Zainteresovani mladi mogu da započnu proceduru u bilo kojoj od osam banaka koje učestvuju u programu. Država garantuje za deo iznosa kredita, dok subvencioniše učešće koje standardno iznosi oko 20% vrednosti nekretnine. Time se smanjuje potreba za početnim kapitalom i omogućava da kredit dobiju i oni koji inače ne bi prošli standardnu procenu kreditne sposobnosti.

Uslovi kredita, maksimalni iznosi i rokovi

Maksimalan iznos koji korisnik može dobiti je 100.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, a rok otplate može biti i do 40 godina. Minimalno učešće iznosi samo 1%, što znači da je za nekretninu vrednu 100.000 evra potrebno obezbediti samo 1.000 evra početnog učešća.

Kamatne stope i iznos mesečne rate

Prvih šest godina kamatna stopa je fiksna i ne sme preći 3,5%, a država dodatno subvencioniše 20% kamate. Nakon isteka perioda subvencije primenjuje se model EURIBOR + 2%.

Za stan od 100.000 evra uz rok otplate od 30 godina, rata bez subvencije iznosila bi oko 450 evra. Sa subvencijom, rata je niža za oko 90 evra mesečno, što na nivou prvih šest godina otplate donosi uštedu i do 6.500 evra.

Koje nekretnine mogu biti predmet kupovine

Program obuhvata kupovinu stana, kuće ili građevinskog zemljišta koje poseduje važeću građevinsku dozvolu. Mogu se kupovati nekretnine u novogradnji, starogradnji, kao i objekti koji su u izgradnji, pod uslovom da je završeno najmanje 60% radova.