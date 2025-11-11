Slušaj vest

Predloženim izmenama Zakona o utvrđivanju garantne šeme i subvencionisanju dela kamate, koja je namenjena podršci mladima u kupovini prve stambene nepokretnosti, predviđeno je povećanje iznosa kredita koji država pokriva garancijom za 200 miliona evra.

Razlog za ovu izmenu je što se u praksi pokazalo da su mladi veoma zainteresovani za kupovinu prve nekretnine, te da prethodno opredeljena sredstva za kredite pokrivene garancijom nisu bila dovoljna da zadovolje potražnju. Zbog toga se sredstva povećavaju za dodatnih 200 miliona evra, čime ukupni iznos kredita pokrivenih državnom garancijom iznosi 600 miliona evra.

Naglašava se da ova izmena ne menja suštinu zakona, već omogućava nastavak efikasnog sprovođenja mera podrške mladima u sticanju prve stambene nepokretnosti. Cilj je da što veći broj mladih u Srbiji na jednostavan i lak način dođe do svog prvog stana.

Ova mera omogućava kreditiranje mladih koji su zaposleni, onih sa ugovorom na određeno vreme, nezaposlenih, kao i mladih koji se bave samostalnim delatnostima, a zbog kreditnih politika banaka ne mogu da dobiju stambeni kredit.

Republika Srbija izdaje pojedinačne garancije bankama koje odobravaju kredite korisnicima, u visini od 40 odsto iznosa odobrenog kredita (stopa pokrića) u prvih deset godina otplate kredita.