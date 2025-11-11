Slušaj vest

Ivanjički proizvođači krompira i ovu sezonu završavaju uz veliku neizvesnost kada je reč o prodaji roda. Iako je kvalitet dobar, mnogi se pitaju da li će uspeti da ostvare zaradu. Dugotrajna suša znatno je smanjila prinose, a dodatni problem predstavlja konkurencija jeftinijeg, uvoznog krompira.

Na nadmorskoj visini od preko hiljadu metara, u ivanjičkom selu Katići, Nešo Stojković uzgaja krompir na oko dva hektara. Kaže da poslednjih godina rod sve više podbacuje zbog klimatskih promena i sve dužih sušnih perioda.

- U suštini, ove godine je svima ovde rod slabiji. Sve češće menjamo sorte, par godina bude dobro, pa počne da opada, pa ubacujemo nove. Uslova za navodnjavanje nemamo, ovo je brdski kraj, zavisimo od vremena i klime - objašnjava Stojković.

Iako su na pojedinim parcelama na Javoru zabeleženi prinosi i do 35 tona po hektaru, u većem delu ivanjičkog kraja rod je ispod proseka. U planinskim područjima bez sistema za navodnjavanje, budućnost proizvodnje krompira zavisiće od pronalaženja održivih rešenja. Ivanjički ratari uglavnom prodaju krompir na veliko, na pijacama i manjim tržištima, ali i dalje strepe da li će im se ulaganje isplatiti.

Foto: Privatna Arhiva

Miroslav Petrović iz sela Kušići kaže:

- Ulaganja su velika, freziranje, oranje, sejanje. Dnevnice su pet, šest hiljada dinara. Na kraju, ko se snađe, nešto proda. Ako ideš na pijacu, skuplje je, ali ima i više troškova, posebno za prevoz. Prinos manji, i eto ti računice.

Planinski reljef, hladnija klima i plodno zemljište daju ivanjičkom krompiru poseban kvalitet po kojem je nadaleko poznat. Ipak, proizvođači ističu da manji prinosi ne mogu da pokriju troškove proizvodnje, dok uvozni krompir dodatno pritiska tržište i obara cenu domaćeg proizvoda.

Kako objašnjava prof. dr Zoran Broćić sa Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu:

- Taj uvoz nije uobičajen, radi se o dampinškim cenama. Vodeće evropske zemlje prodaju krompir ispod cene koštanja, i to za upola manju cenu. To će svakako negativno uticati na plasman domaćeg krompira.

Iako bi uzgoj bio lakši u ravničarskim krajevima, ivanjički proizvođači ne odustaju od proizvodnje. Kažu da ih na to motiviše tradicija i izuzetno dobar kvalitet krompira po kojem je ovaj kraj poznat.