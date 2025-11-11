ušla u posao kao laik, ali se isplatilo

U selu Vlakča kod Stragara nalazi se plantaža šipurka, jedna od ukupno dve u Šumadiji.

Njena vlasnica Jelena Borić u taj posao ušla je kao potpuni laik.

- Bila sam potpuni laik, ali sam onda krenula da se informišem. Znala sam šta je šipurak naravno, ali nisam znala za plantažno gajenje šipurka, kaže Jelena Borić, iz sela Vlakče.

Kako je navela, plantažno gajenje šipurka uopšte nije komplikovano.

- Ovde na 90 ari ima oko 1.550 sadnica. Mi smo tako sadili da može da se mašinski obrađuje, dodala je Borić.

- Zemlja se priprema kao i za ostalo voće a tretiranje je mnogo manje, kao i ulaganja. Najisplativije je brati mašinski, ali biljka treba da rodi 3-4 kilograma da bi tako moglo da se bere. Mi sad beremo ručno jer nam šipurak treba za nešto drugo, veli Jelena.

Na pitanje je li šipurak isplativ, bez zadrške odgovara kao iz topa da - jeste.

- Šipurak je isplativ jer su ulaganja minimalna a ako ga oberete mašinski i još bolje ako ga preradite - naravno da je isplativ i mogu lično da kažem isplativiji od bilo kog voća, kaže Jelena.

- Mene lično, ulaganje na hektar, ove godine je koštalo nepunih 250 evra!, poručuje ona.