Upravni odbor "Gasproma" odobrio je smanjenje investicionog programa u 2026. godini za 5,6 milijardi evra ili za 32 odsto u poređenju sa ovom godinom, saopšteno je iz ove kompanije.

Odobren je investicioni program i budžet za sledeću godinu, a ukupan obim investicionog programa iznosi 12 milijardi evra, prenela je ruska agencija TASS.

Foto: Reuters

Iz "Gasproma" napominju da će odobreni finansijski plan obezbediti pokrivanje obaveza kompanije u punom obimu i bez deficita.

Kao prioritetni projekat najavljuju dalji razvoj centara za proizvodnju gasa u istočnoj Rusiji i na poluostrvu Jamal.

U planu je, između ostalog, i razvoj gasne infrastrukture ruskih regiona, kao i proširenje kapaciteta magistralnog gasovoda "Snaga Sibira".