Kao prioritetni projekat najavljuju dalji razvoj centara za proizvodnju gasa u istočnoj Rusiji i na poluostrvu Jamal, rečeno je u ovoj kompaniji.
Rusi menjaju prioritete: Gasprom smanjuje investicije za 5,6 milijardi evra
Upravni odbor "Gasproma" odobrio je smanjenje investicionog programa u 2026. godini za 5,6 milijardi evra ili za 32 odsto u poređenju sa ovom godinom, saopšteno je iz ove kompanije.
Odobren je investicioni program i budžet za sledeću godinu, a ukupan obim investicionog programa iznosi 12 milijardi evra, prenela je ruska agencija TASS.
Foto: Reuters
Iz "Gasproma" napominju da će odobreni finansijski plan obezbediti pokrivanje obaveza kompanije u punom obimu i bez deficita.
U planu je, između ostalog, i razvoj gasne infrastrukture ruskih regiona, kao i proširenje kapaciteta magistralnog gasovoda "Snaga Sibira".
