Polovni automobil marke Mercedes A170 smatra se jednim od najjeftinijih modela „mercedesa“ zbog niske cene samog vozila, ali i povoljnih troškova održavanja. Ovaj model je vrlo praktičan za gradske uslove vožnje i ističe se funkcionalnošću i udobnošću.

Vozilo se posebno izdvaja po uzvišenom sedištu i preglednoj kabini koja omogućava vozaču jasan pregled saobraćajne situacije. Nije glomazno, lako se parkira u gradu, ima nisku potrošnju goriva, a mehanički delovi pokazali su se kao izuzetno pouzdani.

- Muževi masovno kupuju Mercedes A170 svojim ženama zbog izuzetno niske cene održavanja, ali i zato što je automobil vrlo izdržljiv čak i pri grubljoj vožnji - kaže jedan vlasnik auto-placa i dodaje da se ovaj model gotovo uvek prvi proda čim stigne na prodaju.

Koji je najjeftiniji merceder

Prema ocenama stručnjaka i tržišnim cenama, Mercedes A170 spada u jedan od najpovoljnijih modela u klasi mercedes. Smatra se vrlo pouzdanim i spada među najbolje automobile ovog brenda po pitanju izdržljivosti i mehaničke pouzdanosti. U Srbiji se polovnjaci ovog modela mogu naći po ceni od oko 1.600 evra.

Potencijalne mane i na šta obratiti pažnju

Kada je reč o slabostima ovog modela, stručnjaci ističu da je najčešće potrebno obratiti pažnju na trap, odnosno amortizere, silen-blokove, kugle, spone i stabilizatore. Naravno, stanje ovih delova u velikoj meri zavisi od održavanja prethodnog vlasnika i stila vožnje sadašnjeg kupca.