Većina snežnih disciplina održavaće se u Dolomitima, ali će se u samom gradu pratiti neka od najatraktivnijih nadmetanja na ledu poput umetničkog klizanja i hokeja. Uz to, italijanska metropola postaće urbana baza za sportske delegacije, sponzore, medijske kuće, ali i posetioce koji žele da prate Igre uz komfor, dizajn i diskretni luksuz.

Iako naviknut na globalnu pažnju i pune hotele tokom nedelja mode i dizajna, u olimpijskom periodu, prema najavi italijanske vlade i organizatora, Milano očekuje dolazak oko dva miliona posetilaca, što dodatno pojačava pritisak na smeštajne kapacitete i ugostiteljstvo. No, efekat Igara ne završava se samo na hotelskim rezervacijama. Olimpijada donosi i dugoročnu transformaciju grada, a ukupna ulaganja u sportsku i prateću infrastrukturu procenjuju se na oko 3,4 do 3,6 milijardi evra, uključujući obnovu dvorana, unapređenje javnog prevoza i adaptaciju postojećih objekata.

Za posetioce koji žele da Olimpijadu dožive iz ekskluzivne perspektive, izbor hotela postaje ključan deo iskustva, ne samo zbog komfora, već i zbog lokacije, atmosfere i pristupa sportskim i pratećim događajima. Dobra vest za njih je da je ovaj grad poznat po snažnoj hotelskoj sceni i dugoj tradiciji vrhunskog ugostiteljstva.

Foto: Four seasons

U užem centru, na potezu oko Duoma, Brere i Modne četvrti, nalazi se i najveća koncentracija hotela visoke kategorije koji spajaju istoriju i savremeni luksuz. Hotel Four Seasons, nekadašnji samostan iz 15. veka, društveno je središte grada, a tradicionalan je izbor putnika iz sveta biznisa i mode. Njegov lobi i bar često su mesto gde se gosti i lokalci okupljaju uz nezaobilazni aperitivo nakon šopinga u obližnjim radnjama najpoznatijih svetskih brendova. Nedavno renovirane sobe osvežene su pastelnim bojama i funkcionalnijim rasporedom, dok je unutrašnje dvorište i dalje jedno od najprijatnijih gradskih mesta za predah. Prepun zelenila, ovaj hotel nudi dobru ravnotežu prestiža, udobnosti i autentičnog milanskog šarma po početnoj ceni od 1.500 evra za noć.

Foto: Portrait Milano

Samo nekoliko ulica dalje smešten je Portrait Milano, jedan od novijih hotela koji su se brzo uklopili u gradski ritam. Otvoren je 2022. godine u obnovljenom kompleksu iz 16. veka koji je decenijama bio zatvoren za javnost pre nego što je pretvoren u hotel, pa boravak ovde ima i dozu istorijskog iskustva. U središtu zdanja je ogromno unutrašnje dvorište (piazza) okruženo kolonadama koje funkcioniše kao javni gradski trg, što je potpuni obrt u odnosu na ambijent nekadašnjeg nadbiskupskog semeništa. Hotel je deo je grupacije Lungarno Collection u vlasništvu porodice Ferragamo, a to se oseća u eleganciji enterijera i naglasku na detaljima. Sa relativno malim brojem soba, uz personalizovanu uslugu i velnes zonu sa bazenom i hamamom pod svodovima, goste očekuje suptilan butik komfor po približnoj početnoj ceni noćenja od 1.300 evra.

Foto: Mandarin Milano

Donekle sakriven od direktnih pogleda prolaznika uvek užurbane Via Manzoni, hotel Mandarin Oriental Milano deluje kao prava elegantna oaza. Već 11 godina koliko postoji, goste privlači atmosferom ekskluzivnog urbanog utočišta. Sobe i apartmani su prostrani, svetli i moderni sa naglaskom na komfor i privatnost. Hotelski restoran Senso sa Michelinovom zvezdom, kao i bar sa letnjom baštom, mesto su pažljivo osmišljenih večera, aperitiva i večernjih koktela, kao i česta tačka susreta stanovnika Milana i gostiju ovog grada. Spa centar na nekoliko nivoa, sa bazenom i saunom, uz tretmane inspirisane azijskom tradicijom, namenjen je trenucima potpune regeneracije. Cena noćenja u ovom prestižnom ušuškanom ambijentu u centralnoj zoni kreće se od 1.400 evra.

Foto: Bulgari Milano

Na samo nekoliko minuta hoda od Mandarin Orientala, nalaze se hoteli Bulgari Milano. Smešten je u modernoj, minimalističkoj zgradi okruženoj raskošno uređenim vrtom. Enterijer je elegantan, sa toplim drvetom, mermerom i kožom, a svakim detaljem, od nameštaja do umetničkih radova, odaje se omaž ovom slavnom juvelirskom brendu. Restoran Il Ristorante – Niko Romito na petom spratu hotela, osim sjajnog pogleda na okolinu, nudi italijansku kuhinju u modernom ruhu, dok hotelski bar uvek ima pažljivo odabranu selekciju koktela, od klasičnog aperol spritza do kreativnih signature pića sa začinskim biljem. Spa centar hotela Bulgari hotela, sa bazenom, saunom, hamamom i odabranim tretmanima, više je od mesta za relaksaciju. Prepoznatljiv po čistim linijama i pažnji posvećenoj detaljima, to je možda i najčešće prikazivani prostor u magazinima za enterijer i dizajn. Gostima je na raspolaganju personalizovana velnes rutina i tretmani inspirisani holističkim pristupom, od antiejdžing masaža do hidroterapije. Sa svega 58 soba i apartmana, hotel neguje duh savremenog gradskog luksuza, a početne cene noćenja kreću se oko 1.600 evra.

Foto: Palazzo Parigi Hotel

Palazzo Parigi Hotel & Grand Spa, u vlasništvu porodice Giambelli, svojim raskošnim enterijerom privlači goste koji traže tradicionalniji hotelski ambijent u odnosu na minimalističke adrese novije generacije. Veliki saloni, mermerna stepeništa i visoki plafoni daju mu gotovo rezidencijalni karakter, ali sa dovoljno topline i komfora da ne deluje muzejski. Sobe i apartmani su među prostranijima u gradu, često sa balkonima i pogledom na krovove Brere ili Duomo. Posebnu vrednost daje mu vrt iz 18. veka koji u toplijim mesecima postaje mirna pozornica za ručkove i kasne aperitive. Grand Spa, sa velikim unutrašnjim bazenom, hamamom i tretmanima vođenim istočnjačkim ritualima, jedan je od razloga zbog kojih se gosti ovde zadržavaju duže nego što su planirali. Početne cene noćenja na ovoj raskošnoj gradskoj adresi kreću se od oko 1.300 evra.