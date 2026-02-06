Slušaj vest

Poreska uprava saopštila je danas da je donela rešenja za sveštenike i verske službenike kojima je utvrdila akontacionu obavezu po osnovu doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko i zdravstveno osiguranje za ovu godinu kao i da će ona biti dostavljena u narednih 15 dana.

Obaveza po osnovu doprinosa, utvrđena je na osnovu podataka - spiskova crkava i verskih zajednica, koji su Poreskoj upravi dostavljeni od strane Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Rešenja su na uručenje predata pošti 3. februara 2026. godine, a datum predaje rešenja pošti jedinstven je za sve obveznike na teritoriji Republike Srbije.

Kako je istaknuto, dostavljanje rešenja vrši se u skladu sa odredbama člana 36. stav 4. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, kojim je propisano da se poreski akt smatra dostavljenim po isteku 15 dana od dana predaje poreskog akta pošti.