Depopulacija sela i udaljenih ostrva već godinama muči brojne evropske zemlje, zbog čega različiti modeli podsticaja za doseljavanje više nisu nepoznanica. Kuće za simboličan iznos ili finansijske naknade za preseljenje postali su česta praksa, a najnoviji primer dolazi iz Grčke, sa malog ostrva u Egejskom moru koje očajnički traži mlade porodice.

Reč je o ostrvu Antikitera, koje nudi finansijsku podršku svima koji su spremni da napuste gradski haos i ubrzan način života i zamene ih mirom, tirkiznim morem i belim kućama tipičnim za ostrva u Grčkoj. Porodice bi dobijale bi po 500 evra mesečno tokom tri godine, što ukupno iznosi 18.000 evra.

Mir, more i život bez gužve

Antikitera se nalazi u Egejskom moru, između Krita i Peloponeza. Ostrvo obiluje brežuljcima, peščanim plažama i pećinama koje tek čekaju da budu istražene. Gužve praktično ne postoje, zagađenje vazduha je zanemarljivo, a klima blaga i prijatna tokom većeg dela godine. Život se odvija sporije i bez stresa koji je uobičajen u velikim gradovima.

Zašto se onda ljudi ne doseljavaju?

Iako zvuči kao idealna destinacija, Antikitera se suočava sa ozbiljnim demografskim padom. Nekada je na ostrvu živelo oko 300 stanovnika, dok danas stalno prebivalište ima svega 24 osobe. Tokom letnje sezone taj broj poraste na približno 40, navodi "The Travel".

Prosečna starost stanovnika je oko 50 godina, a mladih porodica, dece i beba gotovo da nema, što je i glavni razlog za pokretanje programa naseljavanja.

Ko stoji iza programa i ko može da se prijavi

Inicijativu o besplatnim kućama je pokrenula Grčka pravoslavna crkva Kitere, ali program je namenjen vrlo ograničenom broju ljudi i podrazumeva stroge kriterijume.

Priliku za besplatne kuće će dobiti ukupno pet porodica, pri čemu svaka mora imati najmanje četvoro dece. Posebnu prednost imaće kandidati koji poseduju konkretna znanja i zanate - poput pekara ili ribara - odnosno veštine koje mogu doprineti lokalnoj zajednici i unaprediti kvalitet života na ostrvu.

Kuće u kojima bi porodice živele još nisu izgrađene i trenutno su u fazi planiranja. Zbog toga nije poznato kakav će tačno biti smeštaj, niti da li će doseljenici postati vlasnici nekretnina ili će ih dobiti samo na korišćenje.

Tamna strana života na udaljenom ostrvu

I pored finansijskog podsticaja, život na Antikiteri nosi i određene izazove, tipične za izolovana ostrva. Udaljenost otežava pristup zdravstvenoj zaštiti, obrazovanju, kulturnim sadržajima i širim poslovnim mogućnostima.

Postoji svakodnevna brodska linija sa Kitere, a putovanje traje oko dva sata. Ostrvo je povezano i sa Kritom i Atinom, ali te linije su ređe i manje pouzdane. Antikitera ima i mali aerodrom, sa povremenim letovima za Atinu, što znači da ostrvo ipak nije u potpunosti odsečeno od ostatka zemlje.