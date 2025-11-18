Slušaj vest

Savezna vlada Sjedinjenih Država ima najveće zvanične nacionalne rezerve zlata – preko 8.133 tone, ali neke porodice ipak imaju veće količine ovog plemenitog metala.

Indijska domaćinstva imaju najveće privatne rezerve, piše N1 BiH. Nijedna porodica nije javno potvrđena kao vlasnik najveće količine zlata, ali kolektivno, indijska domaćinstva poseduju najveće privatne rezerve zlata na svetu, procenjene na 24.000 do 34.600 tona. Ta količina, prvenstveno u obliku nakita za kulturne i tradicionalne događaje poput venčanja i festivala Divali, veća je od zvaničnih rezervi zlata SAD, Nemačke, Italije i MMF-a zajedno.

Veće količine rezervi zlata ima i porodica Rotšild. Ova jevrejska bankarska dinastija ima dugu povezanost s trgovinom zlatom, koja datira još iz Napoleonovih ratova, a u jednom je trenutku držala gotovo globalni monopol na rafinisanje zlata kroz kontrolu nad rudnicima žive Almaden. Njihovo ogromno bogatstvo od tada je raspoređeno među mnogim potomcima u raznim poslovnim sektorima.

Saudijska kraljevska porodica imala je zlatne trezore – sada u stotinama tona – mnogo pre nego što su počeli da posluju sa Zapadom.

Džon Paulson, poznati američki investitor, zaradio je milijarde za sebe i svoje klijente tokom godina svoje karijere. Kada je cena zlata naglo porasla od 2011. do 2013, Paulson je zaradio 5 milijardi dolara zato što je kupio tone zlata kada je bilo jeftino, prenosi Poslovni dnevnik.

Osim njega, ogromne svote bogatstva u zlato je uložio i Erik Sprot, kanadski poslovni čovek i milijarder.