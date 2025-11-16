Slušaj vest

Italija razmatra uvođenje jednokratnog poreza za domaćinstva koja poseduju zlato, kao deo plana za evidentiranje ove imovine u zvaničnom ekonomskom sistemu, pokazuje amandman na zakon o budžetu za 2026. godinu.

Porezni obveznici koji nemaju račune za svoje zlatne poluge, nakit ili kolekcionarske kovanice, a odluče da ih prijave po tržišnoj vrednosti, plaćali bi porez po stopi od 12,5 odsto, uz mogućnost da obave plaćanje u tri rate. Rok za prijavu bio bi do juna naredne godine, a ceo proces nadzirali bi ovlašćeni posrednici i savetnici, uz stroge kontrole kako bi se sprečilo pranje novca.

Trenutno, imovina bez odgovarajućih računa podleže porezu od 26 odsto, koji se obračunava na ukupnu prodajnu vrednost, a ne samo na ostvareni kapitalni dobitak prilikom prodaje. Zbog toga građani retko prodaju nasleđeno zlato preko zvaničnih kanala, a neke transakcije obavljaju neformalno, što smanjuje likvidnost tržišta i prihod države, navode predstavnici koalicije stranaka Liga i Forza Italia.

Italija, plaža, zlato Foto: Shutterstock

Procene pokazuju da Italijani u privatnom vlasništvu drže između 4.500 i 5.000 tona zlata, što po trenutnim cenama dostiže vrednost od oko 500 milijardi evra. Lanac trgovina “Compro Oro”, koji se bavi otkupom i prodajom zlata, zabeležio je značajan porast prometa, jer su cene zlata dostigle rekordne nivoe. Prodaja rabljenog zlata ove godine porasla je oko 25 odsto, sa više od 1,2 miliona transakcija mesečno, jer su kućanstva prodavala stari nakit i kovanice, prenosi talijanski Metropolitan Magazine.

Zagovornici predloženog nameta tvrde da bi mogao doneti značajan jednokratni prihod u budžet, istovremeno unapređujući transparentnost tržišta koje dugo karakterišu netransparentno vlasništvo i porodični transferi van zvaničnih kanala. Ukoliko građani prijave 10 odsto investicionog vlasništva i pribave potvrdu o tržišnoj vrednosti, državni budžet mogao bi prihodovati dodatnih 2,08 milijardi evra, procenjuje ministarstvo finansija.

Predlog amandmana takođe bi trebalo da podstakne legalni promet zlata ukidanjem kaznenih mera za građane koji ne mogu da dostave račune o kupovini od pre mnogo godina ili čak decenija. Amandman još mora biti odobren od strane vlade i parlamenta.