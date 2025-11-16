Slušaj vest

Mnogi se pitaju zašto je kiseli kupus gotovo pet puta skuplji od svežeg i kako se on priprema. Odgovor su dali prodavci na zelenoj pijaci u Obrenovcu.

Naime, prodavci smatraju da to uopšte nije visoka cena jer treba i da se spakuje u buriće, da se pretače, pa transport...

Dodaju i da sve to deluje lako ali da rad košta.

Zašto je kiseli kupus čak 5 puta skuplji od običnog Foto: RTV Mag Youtube printscreen

Iako se cena za kilo kiselog kupusa nije bitno menjala godinama, kažu i da prodaja zasad ne ide sjajno. 

Kupci uzmu glavicu, neko po dve, možda za jedan lonac sarmi ili jedan podvarak.

Međutim, kako kažu, nadaju se da će sa sezonom slava koja tek dolazi i prodaja biti veća.

Kurir.rs/RTV Mag Youtube

