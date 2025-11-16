Kilogram svežeg kupusa košta od 30 do 50 dinara za kilogram, dok kiseli možete nabaviti po ceni od 200 do 250 dinara za kilogram.
mušterije još nisu odrešile kesu
Zašto je kiseli kupus čak 5 puta skuplji od običnog a dodaju mu samo so i vodu! Prodavci na pijaci kažu da je kilo kiselog i do 250 dinara, ali da ne ide sjajno
Mnogi se pitaju zašto je kiseli kupus gotovo pet puta skuplji od svežeg i kako se on priprema. Odgovor su dali prodavci na zelenoj pijaci u Obrenovcu.
Naime, prodavci smatraju da to uopšte nije visoka cena jer treba i da se spakuje u buriće, da se pretače, pa transport...
Dodaju i da sve to deluje lako ali da rad košta.
Iako se cena za kilo kiselog kupusa nije bitno menjala godinama, kažu i da prodaja zasad ne ide sjajno.
Kupci uzmu glavicu, neko po dve, možda za jedan lonac sarmi ili jedan podvarak.
Međutim, kako kažu, nadaju se da će sa sezonom slava koja tek dolazi i prodaja biti veća.
