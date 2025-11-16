mušterije još nisu odrešile kesu

Mnogi se pitaju zašto je kiseli kupus gotovo pet puta skuplji od svežeg i kako se on priprema. Odgovor su dali prodavci na zelenoj pijaci u Obrenovcu.

Naime, prodavci smatraju da to uopšte nije visoka cena jer treba i da se spakuje u buriće, da se pretače, pa transport...

Dodaju i da sve to deluje lako ali da rad košta.

Iako se cena za kilo kiselog kupusa nije bitno menjala godinama, kažu i da prodaja zasad ne ide sjajno.

Kupci uzmu glavicu, neko po dve, možda za jedan lonac sarmi ili jedan podvarak.

Međutim, kako kažu, nadaju se da će sa sezonom slava koja tek dolazi i prodaja biti veća.