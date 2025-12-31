InfoBiz
"Puno zdravlja i vremena sa najmilijima"! Ministarka Lazarević čestitala Novu godinu svim građanima Srbije: "Da budemo dobri i vredni, i da volimo našu zemlju"
Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević čestitala je Novu godinu svim građanima Srbije.
Ministarka Lazarević je u izjavi za Kurir rekla:
"Svim građanima Srbije želim srećnu 2026. godinu. Na prvom mestu, puno zdravlja, da provode što više vremena sa svojim najmilijima. A nama, svima, da budemo dobri ljudi, da budemo vredni i da volimo našu zemlju".
