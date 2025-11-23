Slušaj vest

Dodala je da Srbija očekuje "adekvatan tretman“ i uslove slične onima koje ti lanci imaju u državama EU gde im je sedište.

Gostujući na TV Prva, Lazarevićeva je navela da je od stupanja uredbe na snagu u oktobru konstatovan rast prometa, dok su pojedini trgovinski lanci zabeležili i veće stope rasta.

- Naše namere su krajnje pozitivne i ja ponovo koristim priliku da kažem da ono što mi želimo je da se i Delez i svi drugi, pogotovo kompanije koje dolaze iz EU, ponašaju u skladu sa načinom kako se to dešava tamo i želimo prosto da imamo slične uslove. To znači da Srbija nije nikakva zemlja nekog trećeg sveta. Mi prosto želimo da nas tretiraju na adekvatan način i da se tako ponašaju, da zarade, da profitiraju, naravno da se razvijaju, ali postoje određene granice - kazala je Lazarevićeva.

Osvrnuvši se na najave Delezea, o kojima je ranije govorila guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković, da bi ovaj trgovački lanac mogao da zatvori desetak prodavnica u Srbiji, ministarka je istakla da je više od tih planova vređa način komunikacije kompanije.

- Vrlo je pozitivno što je Delez uspešno poslovao, profitabilno svih ovih godina u Srbiji, povećavao broj svojih prodajnih objekata, ali činjenica je i svi znaju da jedan broj tih objekata svakako nije profitabilan. Ono što nas više pogađa to je taj način komunikacije i pretnji, pošto niste bili disciplinovani pa ste uveli uredbu koja je nama direktno napala naše profite, mi ćemo da zatvorimo objekte, a onda će neki ljudi da ostanu bez posla - navela je Lazarevićeva.

Kako je dodala, takav pristup "prvo na ljudskom nivou pogađa“, ali kada se emocije stave po strani, postaje jasno da je reč o odnosu države i biznisa i ciljevima koje kompanija želi da postigne.

Ministarka je ukazala i da je Delez imao "poprilično neprimeren i oštar način komunikacije“ prema Narodnoj banci Srbije i guvernerki Tabaković, kao jednoj "respektabilnoj instituciji“.

Biznis Kurir

Ne propustiteInfoBizMinistarka Lazarević: Sve trgovinske lance pratimo detaljno, promet u oktobru porastao 9% uz primenu uredbe o maržama
Jagoda Lazarević
InfoBizJagoda Lazarević komesar izložbe Ekspo 2027: Vlada Srbije imenovala ministarku trgovine za ovu funkciju
IMG-20250924-WA0026.jpg
InfoBizSvetski poznati lanac hoće na srpsko tržište: Tražili sastanak s ministarkom Lazarević pre donošenja konačne odluke
Ministarka trgovine Jagoda Lazarević s predstavnicima Karfura
NovčanikZnaćemo šta košta u dinar - Ministarka Lazarević: Kreće platforma na kojoj će građani pratiti kretanje cena u trgovinskim lancima
Jagoda Lazarević

Ne propustiteInfoBizMinistarka trgovine o zatvaranju nekih objekata najvećeg trgovinskog lanca: "Delez se obračunava s državom, a ne mi s njima"
Jagoda Lazarević
InfoBizMinistarka Lazarević: Sve trgovinske lance pratimo detaljno, promet u oktobru porastao 9% uz primenu uredbe o maržama
Jagoda Lazarević
InfoBizJagoda Lazarević komesar izložbe Ekspo 2027: Vlada Srbije imenovala ministarku trgovine za ovu funkciju
IMG-20250924-WA0026.jpg
InfoBizSvetski poznati lanac hoće na srpsko tržište: Tražili sastanak s ministarkom Lazarević pre donošenja konačne odluke
Ministarka trgovine Jagoda Lazarević s predstavnicima Karfura