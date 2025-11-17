Slušaj vest

Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević izjavila je da su svi trgovinski lanci pod uredbom imali veći promet za 9 odsto u oktobru, kao i da se sve detaljno prati.

- Postoje neke anomalije u našem sistemu trgovine. Određeni poslovni lanci su svoj poslovni model zasnivali na zagarantovanim visokim prihodima na osnovu kojih finansiraju svoje troškove i na kraju imaju pozitivan bilans. U tom kontekstu, Uredba o ograničenju marži je privremeni mehanizam, ali za dva-tri meseca, kada budemo imali novi Zakon o nepoštenim trgovačkim praksama, neki od tih nameta biće zabranjeni. Primenjujemo najbolju evropsku praksu i trgovci neće više moći da rade ništa od onoga što se ne radi i u Evropskoj uniji. Moraće da se prilagođavaju. Da li ih to pogađa? Sigurno. Ali zato treba da posluju uz efikasnije upravljanje troškovima - izjavila je ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević dodajući da će novi Zakon o sprečavanju nepoštenih trgovačkih praksi urediti tržište što bi trebalo da dovede i do dalje pada cena.

Ona je, gostujući u Jutarnjem programu „NjuzMaks Balkans“ navela i konkretne podatke o poslovanju trovininskih lanaca u Srbiji.

- U oktobru ove godine svih 29 trgovinskih lanaca imalo je veći promet za 9 odsto u odnosu na septembar kada je počela da se primenjuje Uredba. Neki strani trgovinski lanci čiji je koncept zasnovan na diskontima, koji nemaju of-rabate, imali su rast prometa od 15 odsto u istom periodu. Vrlo detaljno sve pratimo i konstatujemo da postoje neke stvari koje će morati da se menjaju - rekla je Lazarević.

Osvrnula se i na privatne trgovačke marke koje po pravilu imaju niže cene od brendiranih proizvoda.

- Gledajući korekcije koje su se desile u septembru, kada je počela sa primenom Uredba o ograničenju marži, primetili smo koliko su bile visoke marže upravo na tim proizvodima, a koji bi trebalo da budu značajno jeftiniji od brendiranih. Jasno je koliko je taj prostor korišćen za profit, iako trgovačka marka treba da bude najpovoljnija a ne tek neznatno jeftinija - ukazala je Lazarević.

Ona je istakla da su najveći problem bili of-rabati, koji su se kretali od 20 do 50 odsto.

- Oni se ne vide, a to su nameti koji su služili za finansiranje brojnih troškova. To smo dobili kao informaciju i od domaćih trgovačkih lanaca, mada oni posluju po potpuno drugačijem konceptu, i njihova snaga je manja i njihovi of-rabati su bili niži, a čak su i marže kod velikog broja bile manje. Pritom, ne treba zaboraviti da su neki inputi povećani, poput cene rada i struje, pa se i oni probojavaju kako će se odraziti i povećanje minimalca. To smo čuli od njih na sastanku koji smo imali, a njih 17 su nam i u pismu napisali šta je sve ono što bi njima značilo da se promeni, a sve se tiče of-raba - rekla je Lazarević.

Trajno rešenje je, naglašava ministarka Lazarević, Zakon o sprečavanju nepoštenih trgovačkih praksi.

- Ovaj period tokom trajanja uredbe je suštinski i priprema za to kako će poslovati u uslovima kada Srbija konačno dobije zakon koji nema kao jedna od retkih evropskih zemalja. Identifikovanje onih stvari koje će njih pogoditi jer jedan deo nameta koji se sada traži od dobavljača će biti zabranjen a neki uslovno dozvoljeni i napraviće potpuno drugačiji poligon za samu trgovinu. Verujem da neće biti zadovoljni ali će prosto morati da se usklade, jer na tome počiva i evropska trgovina. To nije stvar nečijeg hira, to je i doneto kao Direktiva koja je transponovana u nacionalno zakonodavstvo kao preka potreba da se prvenstveno pomogne poljoprivrednim proizvođačima, prerađivačima, svima njima kako bi se pojačala njihova pregovaračka snaga u odnosu na veće igrače, pre svega trgovce. Zato i donosimo taj zakon - objasnila je Lazarević.

Ona je navela da će postojati zabrana određenih nameta koji su do sada postojali, dok će neki biti uslovno dozvoljeni uz saglasnost obe strane.

- Verujem da će tak zakon korigovati i cene u trgovinama jer će dobavljači biti rasterećeni nekih nameta, kao što su delom i zahvaljujući Uredbi o maržama. Uspostaviće se jedna ravnoteža, imaće veću pregovaračku snagu, moći će da se bore za bolje uslove i to bi trebalo prirodno da uredi tržište. Naime, taj zakon nije naša receptura, uzimamo najbolje prakse iz EU i verujem da će on rešiti anomalije koje smo imali. I činjenica da se po pitanju Uredbe najviše žale trgovci na of-rabate, smernica nam je u kom pravcu da nastavimo. Moja poruka je da već krenu da svoj model poslovanja prilagođavaju novim okolnostima. Profitabilnost da, ali na zdravim osnovama - naglasila je Lazarević.

Podsetila je i da smo u oktobru imali dalji pad inflacije, na 2,8 odsto, te ukazala koliki je udeo hrane u kreiranju inflacije.

- Postizanje stabilizacije sa trendom pada je već uspeh za sebe posle jednog dugog perioda kada smo imali obrnuti trend - zaključila je Lazarević.